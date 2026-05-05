U nesreći kod Daruvara poginuo Antun (45), otac petero djece: 'Ljudina, sve je radio za obitelj'

Antun G. (45), mještanin Velikih Bastaja i otac petero djece, poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u ponedjeljak, 4. svibnja, oko 22.20 sati, u mjestu Vukovije nedaleko Daruvara, javlja mojportal.hr.

Kako je objavila PU bjelovarsko-bilogorska, 45-godišnji vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad osobnim automobilom daruvarskih registarskih oznaka. Zahvatio je lijevu putnu bankinu te sletio u putni jarak gdje je prednjim dijelom vozila udario u betonski prilazni most. Muškarac nije bio vezan sigurnosnim pojasom.

Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

Mrtvo tijelo muškarca je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice "dr. Anđelko Višić" Bjelovar gdje će se po nalogu županijskog državnog odvjetništva obaviti obdukcija.

Kako mještani opisuju, Antun je svaki atom svoje snage ulagao u to da obitelji osigura sretniju budućnost. Upravo zato, put ga je odveo na rad u Njemačku.

- Bio dobar čovjek - govore mještani. Dodaju i kako je uvijek bio spreman priskočiti u pomoć.

- Prijatelj na kojeg se moglo osloniti i "ljudina" koja je svojom skromnošću i radom zaslužila poštovanje svakoga koga je poznavala - kažu oni koji su ga poznavali.