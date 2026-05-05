Potres pogodio istok Hrvatske! 'Probudio nas je iz sna, zatresli su se ormari. Bilo je strašno!'

U noći s ponedjeljka na utorak, u 00:35 sati, istok Hrvatske pogodio je prilično jak potres magnitude 4.1. Epicentar se nalazio na dubini od 13 kilometara, nedaleko od Osijeka na području Kopačkog rita, javlja EMSC.

Potres je bio kratak, ali snažan i popraćen glasnom tutnjavom. Mnoge je stanovnike probudio iz sna. Većina je osjetila laganu, ali naglu trešnju, a zvuk je opisivan kao prolazak vlaka u neposrednoj blizini ili udar automobila u kuću. Glavni udar trajao je otprilike pet sekundi.

"Osjetila su se tri jača udara", "Čulo se kao eksplozija i osjetilo se podrhtavanje", "Probudilo nas je zveckanje posuđa i blago ljuljanje. Trajalo je par sekundi", "Prvi u životu, a imam 60 godina. Uplašila se, mislila sam da je bomba", "Probudilo nas je. Ormar se tresao. Bilo je zastrašujuće, ali vrlo kratko. Nema štete", "Jak potres. Osjetio se na trećem katu kao da smo uz željezničku prugu. Trajao je desetak sekundi, škripali su prozori i ormari", "Tresli su se ormari"... neki su od komentara svjedoka potresa.

Desetak minuta nakon glavnog udara, osjetila su se i dva manja naknadna podrhtavanja.