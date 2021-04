Ivica Modrić (52), nekadašnji član Uprave HOPS-a i osječkog gradskog HDZ-a, u četvrtak je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno proglašen krivim za nanošenje teških ozljeda te osuđen na deset mjeseci zatvora što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Mora podmiriti i sudske troškove postupka.

Modrića je optužnica teretila da se 28. ožujka 2019. oko 16.25 sati u Ulici Lavoslava Ružičke na zagrebačkom Vrbiku, izašavši iz Škode Superb, verbalno sukobio s pješakom koji je prelazio pješački. S ciljem da ga teško ozlijedi Paška P. je udario šakom u lice i oborio na tlo.

Nesretni pješak od udarca je zadobio krvni podljev lijevog oka, prijelom lijeve jagodične kosti u području očne šupljine, višeiverni prijelom gornje čeljusti sinusa s krvarenjem u sinusima te pomakom čeljusti. Operacijom su mu ugradili titansku bimetalnu pločicu.

Ivica Modrić u svojoj je obrani tvrdio da je bio isprovociran ponašanjem pješaka, koji je oštetio službeno vozilo kojim je upravljao, te da ga je udario u nužnoj samoobrani.

- Ovaj me događaj jako potresao i šokirao. Ono što je u medijima iznio oštećeni nije istina. Ja sam već platio visoku cijenu, u roku od četiri dana smijenili su me s položaja. Taj je incident iskorišten da me se makne i otpusti - kazao je na sudu Modrić.

Tvrdio je i da je Paško galamio na njega, derao se, te udario po vozilu.

- Pitam se što bi bilo da je on udario mene i da sam ja, sa svojom bolesnom kičmom, pao. Ne bi više ni hodao. U strahu sam ispružio ruke - pričao je Modrić. Dok je opisivao kako je Paško nešto vadio iz ruksaka te da je on mislio da vadi nož ili pištolj, oštećenik se nije mogao suzdržati te se glasno nasmijao zbog čega ga je sudac upozorio da se suzdrži od komentara.

- Naravno da žalim zbog toga što se dogodilo. Ne znam što sam trebao učiniti, dopustiti da me udari? - pitao se Modrić.

Dodao je da problema s kralježnicom ima od 2001. kad je sletio u provaliju vraćajući se sa službenog uta u Dubrovniku te da zadnjih godina ima konstantne bolove zbog čega pije i lijekove.

Sudac Marijan Bertalanič u obrazloženju presude pojasnio je da je temeljem logičnog, uvjerljivog i životnog iskaza kako oštećenog, tako i neposrednog svjedoka očevica, te ostalim dokazima u spisu, sud utvrdio da se događaj odvijao kako je navedeno u optužnici.

- Vaša obrana je nelogična, neuvjerljiva i u suprotnosti s opisom događaja koje su dali oštećeni i svjedok, kao i s ostalim materijalnim dokazima te nalazom i mišljenjem vještaka sudske medicine. Da je doista oštećenik oštetio Vaše vozilo i isprovocirao napad Vi biste ostali i čekali policiju, a ne otišli - kazao je sudac.

Otegotnim je cijenio brutalnost u njegovu postupanju, koja nije bila ničim izazvana.

- U svojoj obrani niste iskazali minimum samokritičnosti već je ona u cijelosti bila usmjerena na odbacivanje odgovornosti - dodao je sudac.

Iako je tužiteljstvo tražilo da se Modriću kazna zatvora zamijeni uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine, upravo zbog ove otegotne okolnosti, sud je smatrao da je primjerenija kazna rada za opće dobro.

Olakotno mu je bilo što nikad ranije nije osuđivan te što je riječ o obiteljskom čovjeku.

Prije završetka dokaznog postupka Modrić je tražio da sud sasluša dvojicu svjedoka, navodnih očevidaca, koji su im se sami javili nakon događaja. Želio je priložiti i privatno prometno vještačenje, koje je, neposredno nakon događaja, napravljeno na zahtjev njegova odvjetnika. Paško, koji je bio dovoljno priseban da fotografira registraciju vozila prije nego je Modrić napustio mjesto događaja, priložio je preslike svojih fotografija kako bi dokazao da na Škodi nije nastala šteta.

Modrić na presudu ima pravo žalbe.