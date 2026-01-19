General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

General Ante Gotovina posluje u novoj tvrtki, doznaju 24sata. Sredinom listopada prošle godine na Trgovačkom sudu u Zagrebu registrirana je tvrtka Cro tuna d.o.o., što je najnoviji poslovni iskorak umirovljenog generala, poznatog i po dugogodišnjoj povezanosti s ribarskim sektorom.

Sjedište novoosnovane tvrtke nalazi se u Gundulićevoj ulici u Zagrebu, a djelatnost joj je prerada i konzerviranje riba, rakova i mekušaca, što upućuje na nastavak Gotovinina interesa za industriju tune i ribarstvo. Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera, Diegom Ljubom Miletichom Abadiejem i Diegom Vjekoslavom Miletićem. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura

Upravo je Miletić jedno od ključnih imena u ovoj poslovnoj priči. Riječ je o poduzetniku koji je godinama prisutan u globalnoj industriji tune, a hrvatska javnost ga pamti i po navodima o kumskim vezama s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom. Kako je svojedobno pisao Večernji list, Vjekoslav Diego Miletić rođen je u Grabovici na Neretvi, školovao se u Splitu i Hamburgu, gdje je karijeru započeo radeći teške fizičke poslove u brodogradilištu. Upravo taj put od radnika do poduzetnika donio mu je nadimak, „gospodar Pacifika“.

Nakon stjecanja iskustva u strojarstvu, Miletić odlazi u Portoriko, gdje u industriji prerade tune napreduje do rukovoditelja i sudjeluje u razvoju kompanije na međunarodnim tržištima. Početkom 1990-ih započinje vlastiti poduzetnički put u ribarstvu, kupnjom broda „Međugorje“ i postupnim širenjem flote gradi snažnu kompaniju koji prema pisanjima Večernjeg lista iz 2021. godine raspolaže s pet megaplovila za izlov i preradu tune.

Miletić je blizak prijatelj generala Gotovine, s kojim se, kako je tada naveo Večernji list, često šalio na račun veličine vlastitog izlova u odnosu na hrvatske kvote tune. Njegovi brodovi, vrijedni desetke milijuna dolara, ubrajaju se među tehnološki najnaprednije u svijetu. Miletić je povezan i s tvrtkom Mar Pacific d.o.o. iz Solina, registriranom za trgovinu na veliko ostalom hranom. Prema financijskim podacima za 2024. godinu, ta je tvrtka imala nula zaposlenih, nula eura prihoda te neto gubitak od 800 eura.

S druge strane, general Gotovina se godinama dovodi u vezu s tvrtkom Pelagos net farma d.o.o. iz Zadra, koja posluje u sektoru uzgoja ribe. Prema podacima za 2024. godinu, Pelagos je imao 121 zaposlenog, prosječnu neto plaću od 1.187 eura, ukupne prihode od 15,3 milijuna eura, dok je neto dobit iznosila 39.300 eura.