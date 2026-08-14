Francuzi ipak blokirali zabranu društvenih mreža za djecu

Najviši ⁠sud u Francuskoj u petak je blokirao ⁠nacrt zakona kojim se zabranjuje pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina, veliki projekt predsjednika Emmanuela Macrona, tvrdeći da krši ⁠slobodu izražavanja, zbog čega je ​predsjednik od vlade zatražio da prepravi zakon.

"Zabranjujući maloljetnicima mlađim od petnaest godina pristup određenim internetskim uslugama, zakon nužno zahtijeva od svih, čak i odraslih osoba, da dokažu svoju dob prije pristupanja usluzi", navodi Ustavno vijeće u svojoj odluci.

"Međutim, budući da nije propisao uvjete i granice pod kojima se dob mora dokazivati, zakonodavac nije uspostavio potrebna pravna jamstva za provedbu tog zahtjeva", dodaje se.

Francuski zastupnici odobrili su zabranu pristupa društvenim medijima za djecu mlađu od 15 godina, postavši prvi u Europi. Tim potezom slijede Australiju, koja je prva u svijetu u prosincu zabranila pristup platformama među kojima su Facebook, TikTok i YouTube za mlađe od 16 godina.

Macron je naložio premijeru Sebastienu Lecornuu da preradi nacrt zakona kako bi uzeo u obzir zabrinutosti Ustavnog vijeća, stoji u priopćenju Elizejske palače.

Palača je priopćila da je Macron odlučan da reforma stupi na snagu prije proljeća 2027., kada se u Francuskoj održavaju predsjednički izbori. Macron se ne može kandidirati za treći mandat.