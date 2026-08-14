Obavijesti

Tech

Komentari 0
ZAKON NA POPRAVNI

Francuzi ipak blokirali zabranu društvenih mreža za djecu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Francuzi ipak blokirali zabranu društvenih mreža za djecu
Foto: Hollie Adams
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Francuski zastupnici odobrili su zabranu pristupa društvenim medijima za djecu mlađu od 15 godina, postavši prvi u Europi. Tim potezom slijede Australiju, koja je prva u svijetu u prosincu zabranila pristup platformama

Admiral

Najviši ⁠sud u Francuskoj u petak je blokirao ⁠nacrt zakona kojim se zabranjuje pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina, veliki projekt predsjednika Emmanuela Macrona, tvrdeći da krši ⁠slobodu izražavanja, zbog čega je ​predsjednik od vlade zatražio da prepravi zakon.

"Zabranjujući maloljetnicima mlađim od petnaest godina pristup određenim internetskim uslugama, zakon nužno zahtijeva od svih, čak i odraslih osoba, da dokažu svoju dob prije pristupanja usluzi", navodi Ustavno vijeće u svojoj odluci.

"Međutim, budući da nije propisao uvjete i granice pod kojima se dob mora dokazivati, zakonodavac nije uspostavio potrebna pravna jamstva za provedbu tog zahtjeva", dodaje se.

Francuski zastupnici odobrili su zabranu pristupa društvenim medijima za djecu mlađu od 15 godina, postavši prvi u Europi. Tim potezom slijede Australiju, koja je prva u svijetu u prosincu zabranila pristup platformama među kojima su Facebook, TikTok i YouTube za mlađe od 16 godina.

Macron je naložio premijeru Sebastienu Lecornuu da preradi nacrt zakona kako bi uzeo u obzir zabrinutosti Ustavnog vijeća, stoji u priopćenju Elizejske palače.

Palača je priopćila da je Macron odlučan da reforma stupi na snagu prije proljeća 2027., kada se u Francuskoj održavaju predsjednički izbori. Macron se ne može kandidirati za treći mandat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Apple šalje upozorenja o špijunskim napadima: Ako ga dobijete, može biti ozbiljno...
BUDITE NA OPREZU

Apple šalje upozorenja o špijunskim napadima: Ako ga dobijete, može biti ozbiljno...

Apple je poslao nova upozorenja korisnicima u 110 zemalja zbog sumnje na špijunski softver, a poruka je jasna: napad je ozbiljan i treba odmah reagirati
Test Lynk & Co 01 More: 'Premium' plug-in hibrid s 276 KS za manje od 40.000 eura
KOMPAKTNI SUV

Test Lynk & Co 01 More: 'Premium' plug-in hibrid s 276 KS za manje od 40.000 eura

S 276 KS, vrlo bogatom opremom i stvarnim električnim dosegom do 80 kilometara u gradu nudi mnogo, no kao i svaki plug-in hibrid pokazuje sasvim drugo lice kada se baterija isprazni
Apple je proglasio iPhone X zastarjelim, evo što to znači
JESTE LI JOŠ NA IPHONE X?

Apple je proglasio iPhone X zastarjelim, evo što to znači

Kraj jedne ere! Apple je iPhone X proglasio zastarjelim, pa službenih popravaka više nema, a legendarni model ostaje samo uspomena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026