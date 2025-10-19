Bivši francuski predsjednik Sarkozy ide u utorak u zatvor

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy odlazi u utorak u zatvor zbog plana da osigura libijsko financiranje svoje predsjedničke kampanje 2007. godine, čime će postati prvi bivši čelnik zemlje EU-a koji će odslužiti kaznu iza rešetaka.

Sarkozy, francuski desni predsjednik od 2007. do 2012., krajem rujna osuđen je za kazneno djelo zavjere zbog plana da pokojni libijski diktator Moamer Gadafi financira njegovu izbornu kampanju.

Bivši državnik, koji se žalio na presudu i osudio "nepravdu", bit će zatvoren u pariškom zatvoru La Sante.

"Ako baš žele da spavam u zatvoru, spavat ću u zatvoru - ali uzdignute glave", rekao je novinarima nakon presude 25. rujna.

Sarkozy će biti prvi francuski čelnik koji će biti zatvoren od Philippea Petaina, nacističkog kolaboracionističkog šefa države francuskog Vichyjevskog režima, koji je zatvoren nakon Drugog svjetskog rata.

Vjerojatno će biti smješten u jednoj od ćelija površine devet četvornih metara u zatvorskom krilu sa samicama, rekli su zaposlenici zatvora za AFP.

To bi spriječilo Sarkozyjevu interakciju s drugim zatvorenicima ili fotografiranje slavnog zatvorenika jednim od mnogih mobitela koji se prokrijumčare unutra, rekli su, tražeći anonimnost jer im nije dopušteno razgovarati s novinarima.

'Iznimna težina djela'

Nije jasno koliko će dugo Sarkozy ostati u zatvoru.

Predsjedavajuća sutkinja Nathalie Gavarino rekla je tijekom izricanja Sarkozyjeve presude da su kaznena djela "iznimne težine" te je stoga naredila da bude zatvoren čak i ako podnese žalbu.

No, očekuje se da će Sarkozyjevi odvjetnici zatražiti njegovo puštanje na slobodu čim kroči u zatvor, a postupak bi potrajao oko dva mjeseca.

Sud može odlučiti protiv puštanja bivšeg predsjednika iz zatvora ako, na primjer, smatra da je to jedini način da se spriječi manipuliranje dokazima ili zastrašivanje svjedoka.

Ako ne, mogao bi narediti njegovo puštanje pod sudski nadzor ili u kućni pritvor s elektronskom narukvicom.

Do donošenja odluke suda Sarkozy bi trebao provesti vrijeme uglavnom sam.

U samici, zatvorenicima je dopušteno izlaziti iz ćelija na jednu šetnju dnevno u dvorištu od nekoliko četvornih metara.

Pravni problemi

Sarkozy se suočio s nizom pravnih problema otkako je izgubio reizbor 2012. godine.

Osuđen je u dva odvojena suđenja.

U prvom je već odslužio kaznu nošenjem elektronske narukvice zbog pokušaja iznuđivanja usluga od suca. Narukvica je uklonjena nakon nekoliko mjeseci u svibnju.

U takozvanom "libijskom slučaju" koji je završio zatvorskom kaznom, tužitelji su tvrdili da su njegovi pomoćnici, djelujući s njegovim ovlaštenjem i u njegovo ime, 2005. godine sklopili dogovor s Gadafijem o ilegalnom financiranju njegove pobjedničke predsjedničke kampanje dvije godine kasnije.

Istražitelji vjeruju da je Gadafiju zauzvrat obećana pomoć u vraćanju međunarodnog imidža nakon što je Zapad okrivio Tripoli za rušenje zrakoplova 1988. godine iznad Lockerbieja u Škotskoj i drugog iznad Nigera 1989. godine, u kojem su poginule stotine putnika.

No, sudska presuda nije prihvatila zaključak tužitelja da je Sarkozy primio ili koristio sredstva za svoju kampanju.

Oslobodio ga je po odvojenim optužbama za pronevjeru libijskih javnih sredstava, pasivnu korupciju i nezakonito financiranje izborne kampanje.

'Dođite i pokažite podršku'

Sarkozyju je oduzeto najviše francusko odlikovanje, Legija časti, nakon osude za korupciju.

Svaka šesta osoba koja živi u Francuskoj smatra da je najnovija zatvorska kazna "pravedna", prema istraživanju provedenom na više od 1000 odraslih osoba koje je provela anketna tvrtka Elabe.

No Sarkozy i dalje uživa određenu popularnost na francuskoj desnici.

Njegov sin Louis Sarkozy, koji piše za krajnje desne novine i kandidira se za gradonačelnika u južnoj Francuskoj, u subotu je pozvao ljude da "dođu i pokažu podršku" njegovom ocu ispred njegove kuće u utorak ujutro.

Predsjedavajuća sutkinja na suđenju za zavjeru primila je prijetnje smrću nakon presude prošlog mjeseca, što je potaknulo predsjednika Emmanuela Macrona da javno nazove takve napade "neprihvatljivima".

Među ostalim poznatim osobama koji su bili zatočeni u La Santeu je venezuelanski militant Ilich Ramirez Sanchez, poznat i kao Carlos Šakal, koji je u međuvremenu premješten.

Nedavno je francuski modni agent Jean-Luc Brunel, bliski suradnik osuđenog američkog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, pronađen mrtav u ćeliji u zatvoru La Sante 2022. godine.

Bio je optužen za silovanje maloljetnica.