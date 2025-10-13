Obavijesti

DOBIO PET GODINA

Sarkozyju privatno rekli kako će i gdje odslužiti zatvorsku kaznu

Foto: Stephanie Lecocq

Sud je bivšeg republikanskog predsjednika osobno upoznao s detaljima njegove zatvorske kazne, no nisu ih objavili ni tužiteljev ured ni Sarkozyjev pravni tim.

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u ponedjeljak je saznao datum početka i lokaciju izvršavanja njegove pet godina duge zatvorske kazne zbog udruživanja radi počinjenja kaznenog dijela u slučaju vezanom za primanje milijuna eura nezakonitih sredstava od pokojnog libijskog diktatora Moamera Gadafija. 

Sud je bivšeg republikanskog predsjednika osobno upoznao s detaljima njegove zatvorske kazne, no nisu ih objavili ni tužiteljev ured ni Sarkozyjev pravni tim. 

Bivši predsjednik se nakon sastanka vratio u svoj dom u pariškom 16. arondismanu. 

Sarkozy je krajem rujna osuđen na pet godina zatvora, uključujući jednu uvjetno, zbog sklapanja dogovora s Gadafijem 2005. godine, kada je bio francuski ministar unutarnjih poslova, kako bi dobio financiranje kampanje u zamjenu za podršku tada izoliranoj libijskoj vladi na međunarodnoj sceni. 

Sud je naredio trenutno izvršenje kazne, što znači da Sarkozy mora u zatvor iako je podnio žalbu. 

Pošto je napunio 70, bivši predsjednik može se odmah prijaviti na uvjetni otpust koji bi mu omogućio da pod nadzorom izvršava kaznu izvan zatvora. Francuski zakoni predviđaju tu opciju za starije osuđenike. 

Mnogi vjeruju da će Sarkozy biti smješten u zatvor La Sante u Parizu u kojem se nalazi krilo za zatvorenike visokog profila.

Sedamdesetogodišnji Sarkozy bio je francuski predsjednik od 2007. do 2012. godine. 

Istraga je otvorena 2013., dvije godine nakon što je Saif al-Islam, sin tadašnjeg libijskog čelnika prvi put optužio Sarkozyja da je uzeo milijune od njegovog oca za financiranje kampanje.

