Bivši glasnogovornik HDZ-ove vlade: 'Dvojba Andreja Plenkovića je potpuno jasna'

Bivši glasnogovornik HDZ-ove vlade i PR stručnjak, Ratko Maček, za N1 komentirao je rezultate izbora. Kaže kako HDZ nije u prednosti, ali da ima legitimaciju da bude prvi u pokušaju sastavljanja parlamentarne većine.

- Ustav je tu jasan, onaj tko predsjedniku uspije dobit 76 potpisa taj će biti taj koji sastavlja vladu - rekao je te dodao kako smatra da je najizglednija koalicija HDZ-a i DP-a.

- Ali znate da uz poziciju uvijek idu i saborski zastupnika iz nacionalnih manjina. Ako predstavnici SDSS-a ne bi bili tu, opet su tu da sastave vladu - dodao je.

O skretanju udesno takve vlade, Maček kaže da je Plenkovićeva dvojba potpuno jasna.

- Kada imate s jedne strane premijera koji prikupiti sve koji razmišljaju centristički i kada je primoran na koaliciju s desnicom i čvrstom desnicom onda to za njega nije najugodnija. No politika je pragmacija pa se mogu dogoditi razni sunovrati - naveo je.

- Ovo je veliki uspjeh za stranku, jer kampanja nije dobro počela za njih. Onaj tko ne poznaje stranku iznutra reći će da će DP napravit zaokret i da će tražiti da premijer bude netko drugi, no s izbornom legitimacijom od 61 mandata to se neće dogoditi - rekao je.

O većini bez DP-a kaže da onda nedostaje pet mandata.

- To su 2 mandata platforme Sjever, 2 IDS-a i Fokusu s jednim. To nije dovoljno i trebao bi još koji mandat DP-a. U politici je sve moguće. Kada bi se sve opcije bez DP-a priklonile lijevoj strani, zajedno s osam zastupnika nacionalne manjine, imali bismo opet 76 mandata - istaknuo je.

Smatra da šok s ulaskom Milanovića nije uspio i zbog kratke kampanje, ali i da nije bila sadržajna.

- Ja sam pročitao sve predizborne programe i oni su bili vrlo sadržajni i imali su što komunicirati. SDP nudi besplatne vrtiće od jeseni, ali oni to nisu komunicirali, a ljudima je to bitno. Mi o tome nismo čuli apsolutno ništa. Problem je bio što smo imali monologe od 20 minuta svaki dan koji su bili lišeni pravog sadržaja nego napada i ljudima je to odbojno - rekao je Maček.

- SDP od neodlučnih birača nije dobio ništa, dobio je Možemo, Most, DP, Matija Posavec 1 mandat jer je 1 već imao. Imali ste želju za promjenu, ali onaj tko je trebao biti pokretač to nije znao artikulirati - dodao je.

Napomenuo je da je velik broj članova DP-a stigao upravo iz HDZ-a.