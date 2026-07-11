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DRAMA U SUSJEDSTVU

Bivši hrvatski specijalac bježao naoružan policiji u Sloveniji! Našli ga mrtvog u kući na selu

Piše 24sata,
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Bivši hrvatski specijalac bježao naoružan policiji u Sloveniji! Našli ga mrtvog u kući na selu
Foto: Borna Filic/PIXSELL
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Sve je započelo u petak navečer, oko 20 sati, oružanom pljačkom benzinske postaje kod Črnomlja. Naoružani muškarac, prijeteći zaposlenicima, otuđio je manju količinu gotovine i cigareta te pobjegao kombijem

Gotovo 24 sata trajala je napeta policijska potjera na području Črnomlja u Sloveniji, nedaleko od granice s Hrvatskom. Opsežna akcija, u kojoj su sudjelovale brojne snage i helikopter, okončana je u subotu navečer pronalaskom bjegunca, bivšeg pripadnika hrvatske specijalne policije, koji je pronađen mrtav u jednoj kući u selu Uršna sela, piše 24ur.

Sve je započelo u petak navečer, oko 20 sati, oružanom pljačkom benzinske postaje kod Črnomlja. Naoružani muškarac, prijeteći zaposlenicima, otuđio je manju količinu gotovine i cigareta te pobjegao kombijem. Iako u pljački nitko nije ozlijeđen, događaj je pokrenuo jednu od najvećih policijskih potraga na tom području. Slovenska policija odmah je blokirala više prometnica i pokrenula intenzivnu potragu.

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Potraga se nastavila kroz noć i subotnje jutro, a bjegunac je lociran na šumovitom, nepristupačnom području, prvo kod Travnog Dola, a zatim kod Dobindola.

Situacija je dramatično eskalirala kada je bjegunac, prema neslužbenim informacijama naoružan automatskim oružjem, zapucao na policajce. Srećom, nitko nije pogođen. Potjera se zatim usmjerila na mjesto Uršna sela, koje su jake policijske snage okružile, stvorivši opsadno stanje. Mještanima je naređeno da ostanu u svojim kućama, a područje je nadlijetao policijski helikopter.

Identitet bjegunca i tragičan kraj

Napetost je dosegnula vrhunac u subotu oko 18 sati, kada su stanovnici Uršnih sela začuli pucnjavu. Nešto više od sat vremena kasnije, policijska uprava Novo Mesto potvrdila je da je cjelodnevna potjera završena. Bjegunac je pronađen mrtav u jednoj od kuća. Potvrđen je i njegov identitet.

Radilo se o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu, bivšem pripadniku specijalne jedinice hrvatske policije. Takve su elitne postrojbe dio i šire europske mreže taktičkih timova Njega je i hrvatska policija otprije tražila zbog nasilnih kaznenih djela. Nakon okončanja akcije, policija je zahvalila građanima na strpljenju te obavijestila da je opasnost prošla. Očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

*uz korištenje AI-ja
 

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