ZA IZBJEGLICE

Bivši irački predsjednik izabran za čelnika UN-ove agencije

Foto: TIMOTHY A. CLARY/REUTERS

Bivši irački predsjednik Barham Salih izabran je za sljedećeg visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, pokazuje pismo objavljeno u petak, čime je prekinuta tradicija imenovanja čelnika iz glavnih zemalja donatora. U pismu, koje je potpisao čelnik UN-a Antonio Guterres, a datirano je 11. prosinca, navodi se da je Salih imenovan na petogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja.

On zamjenjuje Talijana Filippa Grandija, iskusnog dužnosnika UN-a, koji je na toj poziciji od 2016. Imenovanje je privremeno i treba ga odobriti Izvršni odbor UNHCR-a, pokazuje dokument.

Salih, inženjer iz kurdske regije u Iraku, obrazovan u Velikoj Britaniji, suočava se s velikim izazovima zbog globalnog raseljavanja na rekordnim razinama, otprilike dvostruko većim nego kada je Grandi počeo.

Paralelno s tim, financiranje je ove godine palo jer su ključni donatori poput Sjedinjenih Država smanjili financiranje, a drugi zapadni donatori preusmjerili su sredstva na obranu.

Za tu se poziciju natjecalo desetak kandidata, među kojima je nekoliko političara, kao i direktor IKEA-e, liječnik hitne pomoći i TV voditelj. Više od polovice kandidata bilo je iz Europe, u skladu s tradicijom da čelnik agencije sa sjedištem u Ženevi dolazi iz država glavnih donatora.

