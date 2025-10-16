Gladovanje prijeti 13,7 milijuna ljudi u svijetu zbog smanjenja humanitarne pomoći...

Gotovo 14 milijuna ljudi u zemljama kao što su Afganistan, Demokratska Republika Kongo, Haiti, Somalija, Južni Sudan i Sudan prijeti teško gladovanje zbog smanjenja globalne humanitarne pomoći, upozorio je UN-ov Svjetski program za hranu (WFP).

Najveći donator WFP-a, Sjedinjene Države, smanjile su potporu inozemstvu pod predsjednikom Donaldom Trumpom, a druge velike zemlje također su smanjile sredstva za pomoć razvoju i humanitarnu pomoć ili su najavile da će to učiniti..

"Financiranje WFP-a nikada nije bilo suočeno s više izazova. Agencija očekuje da će dobiti 40 posto manje sredstava 2025., što će rezultirati projiciranim proračunom od 6,4 milijardi američkih dolara, u odnosu prema 10 milijardi američkih dolara 2024.", objavio je WFP u srijedu.

U WFP-ovu izvješću pod nazivom "A Lifeline at Risk", navodi se da bi zbog smanjenja pomoći u hrani 13,7 milijuna ljudi moglo pasti s "kriznih" razina gladovanja na "izvanredne" razine, što je korak do raširene i dugotrajne gladi koja dovodi do masovnog umiranja, po međunarodnoj ljestvici od pet razina.

Šest zemalja - Afganistan, DR Kongo, Haiti, Somalija, Južni Sudan i Sudan - očekuje ozbiljan manjak sredstava do kraja godine, po WFP-u.

Brojka od 13,7 milijuna uključuje tih šest zemalja, ali ne odnosi se isključivo na njih, rekao je glasnogovornik WFP-a.

"Jaz između onoga što WFP mora učiniti i onoga što si možemo priuštiti nikada nije bio veći. Riskiramo gubitak desetljeća napretka u borbi protiv gladovanja", rekla je izvršna direktorica WFP-a Cindy McCain.

"Čak bi i teško izboreni pomaci u regiji Sahela, gdje je 500.000 ljudi izvučeno iz ovisnosti o pomoći, mogli doživjeti ozbiljno nazadovanje bez pomoć, a mi to želimo spriječiti", rekla je.