Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki
Od 519 ugovora, samo za dva raspisan natječaj • Pulska tvrtka dobila bar 487.000 eura izravno kroz 26 ugovora rascjepkane nabave • A tek kad vidite kako su se kupovale i koliko platili auti, lopte, majice, šator...
Kod nas je sve transparentno, rekao je Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, prošli tjedan u emisiji “Otvoreno” tijekom rasprave o tome kako sportski savezi ne provode javnu nabavu iako bi to morali činiti. Krajač i HOO kao krovna organizacija hrvatskog sporta također su pod povećalom istražitelja. Glavni tajnik morat će objasniti što njegovo ime radi na tzv. Pavlekovu popisu uz gotovinu koju je osumnjičeni Vedran Pavlek izvukao iz skijaškog saveza. Također, pod povećalom su ljetovanja koja je Hrvatski judo savez platio i Krajaču, ali i njegovu sinu.