Bivši ministar švercao cigarete: 'Četiri šteke sakrio u prtljažniku kod rezervnog kotača...'

Tihomir Jakovina, bivši ministar poljoprivrede, u vladi SDP-a, pokušao je preko granice prenijeti četiri šteke cigareta, doznaju neslužbeno 24sata. Carinska uprava, bez navođenja identiteta osobe, potvrdila nam je kako 8. listopada hrvatski državljanin na graničnom prijelazu Slavonski Brod nije prijavio unos četiri šteke cigareta.

- Cigarete su se nalazile skrivene u prtljažniku vozila između pomične ploče i prostora za rezervni kotač, što je utvrđeno pregledom vozila od strane carinskih službenika - govore nam iz Carinske uprave te dodaju kako je zbog počinjenog prekršaja opisanog Zakonom o trošarinama izdan prekršajni nalog kojim je prekršitelj proglašen krivim.

- Na prekršajni nalog okrivljeni može izreći prigovor u zakonskom roku, pa prekršajni postupak još nije okončan. Predmetna roba je oduzeta - govore nam iz Carinske uprave.

Šibenik: Ministar Jakovina otvorio 20. Susrete ribara | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Jakovina je navodno prevozio cigarete marke Sobranie.

Jakovina je bio ministar poljoprivrede u vladi Zorana Milanovića od 2011. do 2016. godine. Nakon što smo doznali da je riječ o njemu, pokušali smo ga kontaktirati, ali do zaključenja broja nije odgovarao na naše pozive.

Što se tiče duhanskih prerađevina Carinska uprava objavila je kako je za putnike, između ostalog i cestovnog prometa, dozvoljen unos: 40 cigareta, 20 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duhana za pušenje.

Prema dostupnim podacima od 2017. godine, Jakovina je direktor u tvrtki Boss Mare d.o.o., koja je registrirana u Vranovcima kraj Slavonskog Broda. Riječ je o tvrtki za proizvodnju, trgovinu i usluge. Odnosno, njezine djelatnosti su: destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića. Jakovinina tvrtka ima jednog zaposlenika, čija je prosječna neto plaća u prošloj godini bila 714 eura, ukupna dobit bila je 42.100 eura, a neto dobit 28.700 eura.

Bivši ministar s politikom je završio u prosincu 2017. godine, kad je, nezadovoljan stanjem u stranci i odnosom tadašnjeg čelništva, predvođenog Davorom Bernardićem, podnio ostavku na mjesto predsjednika SDP-a Brodsko-posavske županije i izašao iz stranke. Bio je to njegov zadnji istup u javnosti općenito. Riječ je o diplomiranom agronomu koji se u SDP učlanio 1999. godine te je u tri mandata od 2001. do 2009. godine biran za načelnika Općine Bukovlje, mjesta u kojem je živio i u kojem je imao privatnu poljoprivrednu ljekarnu. Navodno s bivšim stranačkim kolegama nije u kontaktu. Politiku je ostavio od kada je poslao javno pismo Bernardiću.

- Prepustio sam samozvanoj ‘pobjedničkoj Berinoj ekipi’ da se na valu promjena u SDP-u konsolidira, resetira i što kvalitetnije pripremi za izbore. Rezultat koji je na izborima u svibnju 2017. postignut u Slavonskom Brodu je katastrofalan i velika sramota za SDP. Umjesto analize izbornih rezultata kreće unutarstranačka borba i obračun protiv neistomišljenika, a način na koji se određuje jesi li u ekipi ili nisi još ni danas mi nije sasvim jasan. Ukratko, stranka se pretvorila u front gdje dominiraju gruba podmetanja i spletkarenja koja su samo nastavak stvaranja jedne nezdrave i negativne atmosfere u stranci - napisao je tad.