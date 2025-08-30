Obavijesti

OGLASIO SE I ZELENSKI

Bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta ubijen u Lavovu

Piše HINA,
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta ubijen je u subotu vatrenim oružjem u Lavovu, na zapadu zemlje, objavile su vlasti, dodavši da se za napadačem traga

Okolnosti njegove smrti i razlozi njegove likvidacije su za sada nepoznati.

Ukrajinska policija je potvrdila da je u subotu u Lavovu došlo do pucnjave. Žrtva, "dobro poznata javna i politička osoba", umrla je na licu mjesta od zadobivenih rana", dodaje policija.

Predsjednik Volodimir Zelenski je naknadno precizirao da se radi o Andriju Parubiju, predsjedniku parlamenta od 2016. do 2019. Izrazio je žaljenje zbog "strašnog ubojstva" i obećao istragu kako bi se to ubojstvo rasvijetlilo.

Policija traga za napadačem.

Parubi je sudjelovao u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004., a potom na Majdanu 2014.

