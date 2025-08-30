Obavijesti

DRŽE 210 MILIJARDI

Oštra poruka Kallas: Rusija neće dobiti zamrznutu imovinu bez plaćanja ratnih reparacija

Foto: Thomas Traasdahl/REUTERS

Prema podacima EU-a, oko 210 milijardi eura ruske imovine zamrznuto je u Uniji u sklopu sankcija uvedenih Moskvi zbog invazije na Ukrajinu.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas izjavila je u subotu da je nezamislivo vraćanje ruske imovine zamrznute unutar Europske unije zbog rata u Ukrajini bez ruskog plaćanja ratnih reparacija.

"Ne možemo uopće zamisliti da, ako dođe do primirja ili mirovnog sporazuma, ta imovina bude vraćena Rusiji, a da oni nisu platili reparacije,“ rekla je Kallas novinarima uoči sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Kopenhagenu.

Ukrajina i dio članica EU-a, uključujući Poljsku i baltičke zemlje, pozivaju na oduzimanje te imovine i njezino korištenje za potporu Kijevu.

No, najveće članice EU-a, poput Francuske i Njemačke, ali i Belgija, u kojoj se nalazi najveći dio imovine, odbacile su takve prijedloge.

Ističu kako je Unija već namijenila buduću dobit od te imovine za otplatu pomoći Ukrajini te dovode u pitanje postojanje pravne osnove za konfiskaciju.

Prema tvrdnjama diplomata, rasprava se sada sve više usmjerava na to kako bi se sredstva mogla koristiti nakon što rat u Ukrajini završi.

