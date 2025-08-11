Obavijesti

'SVAKA ČAST VATROGASCIMA'

Bivši SDP-ovac Maras u paklu požara kod Jesenica: 'Probudio me miris paljevine u 3 ujutro'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PIXSELL/

Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorjelo je sve od Starog sela do magistrale, rekao je Maras

Ako ne znate što je vatra i koliko treba biti zahvalan vatrogascima i pilotima kanadera što čuvaju živote i imovinu od požara trebali ste jutros biti u Krilu Jesenice, objavio je Gordan Maras, bivši saborski zastupnik, na društvenim mrežama.

Kako je Maras rekao probudio ih je miris paljevine oko 3:30 u ponedjeljak.

NEKOLIKO LJUDI EVAKUIRANO FOTO Ovo je mjesto velikog požara kod Krila Jesenice, gasi ga preko stotinu vatrogasaca
FOTO Ovo je mjesto velikog požara kod Krila Jesenice, gasi ga preko stotinu vatrogasaca

- Vatra je počela dolaziti od Dugog rata prema Krilu i Bajnicama. Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorjelo je sve od Starog sela do magistrale. Nikad nisam bio u ovako velikom požaru i nadam se da više nikad neću - napisao je Maras. 

Dodaje da su vatrogasci napravili ogroman posao.

ZATVORENA JE CESTA VIDEO Veliki požar kod Jesenica i dalje divlja: Vatrogascima su u pomoć stigla i četiri kanadera
VIDEO Veliki požar kod Jesenica i dalje divlja: Vatrogascima su u pomoć stigla i četiri kanadera

-  Mi smo sa šlaufima mogli učiniti malo, oni s vozilima više, a konjica u obliku dva kanadera kada se pojavila oko 6 te kada je prestalo puhati stavila je stvari pod kontrolu. 

Hvala Bogu nitko nije stradao, sve su kuće obranjene i još jednom hvala svima koji su nam pomogli u tome - rekao je Maras. 

