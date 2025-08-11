Bivši SDP-ovac Maras u paklu požara kod Jesenica: 'Probudio me miris paljevine u 3 ujutro'

Ako ne znate što je vatra i koliko treba biti zahvalan vatrogascima i pilotima kanadera što čuvaju živote i imovinu od požara trebali ste jutros biti u Krilu Jesenice, objavio je Gordan Maras, bivši saborski zastupnik, na društvenim mrežama.

Kako je Maras rekao probudio ih je miris paljevine oko 3:30 u ponedjeljak.

- Vatra je počela dolaziti od Dugog rata prema Krilu i Bajnicama. Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorjelo je sve od Starog sela do magistrale. Nikad nisam bio u ovako velikom požaru i nadam se da više nikad neću - napisao je Maras.

Dodaje da su vatrogasci napravili ogroman posao.

- Mi smo sa šlaufima mogli učiniti malo, oni s vozilima više, a konjica u obliku dva kanadera kada se pojavila oko 6 te kada je prestalo puhati stavila je stvari pod kontrolu.

Hvala Bogu nitko nije stradao, sve su kuće obranjene i još jednom hvala svima koji su nam pomogli u tome - rekao je Maras.