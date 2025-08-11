VIDEO Veliki požar kod Jesenica i dalje divlja: Vatrogascima su u pomoć stigla i četiri kanadera

Obavijesti

Podsjećamo građane da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu preusmjeravaju promet i potpora su vatrogascima

U noći na ponedjeljak, oko 2 sata izbio je veliki požar kod Jesenica, javio je Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) Split.

Na terenu su 133 vatrogasca i 44 vozila. Požar je aktivan. Brane se objekti i čeka se pomoć kanadera. Kako doznajemo za sada nema teže ozlijeđenih. Na teren su stigla tri kanadera, a oko 8 sati u pomoć će stići i četvrti.

Od 6.15 sati za sav promet zatvorena je cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu rade preusmjeravanje prometa i potpora su vatrogascima.

- Cestu smo zatvorili da vatrogasci mogu proći - kažu iz policije.

Čitatelji nam javljaju da puše jak vjetar koji otežava gašenje. 

- Situacija nije dobra, došlo je do samih kuća, branimo ih - rekao nam je kratko Pavao Tomić iz DVD-a Dugi Rat.

Podsjećamo građane da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu preusmjeravaju promet i potpora su vatrogascima. Promet se iz Omiša preusmjerava na cestu preko Tugara, a policijski službenici su uspostavili punkt i na raskrižju iza Stobreča i preusmjeravaju vozače na cestu preko Žrnovnice.  

Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu.

