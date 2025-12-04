Obavijesti

News

Komentari 8
NAKON DVIJE GODINE

Bivši šef HRT-a i poduzetnik čekaju potvrdu optužnice zbog davanja mita pokojnom Bandiću

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši šef HRT-a i poduzetnik čekaju potvrdu optužnice zbog davanja mita pokojnom Bandiću
Foto: NordphotoPIXSELL

Iako su uhićeni prije četiri godine, i u četvrtak se trebalo raspravljati o potvrđivanju optužnice, zbog bolesti sutkinje, rasprava je odgođena

Dvije godine od podizanja optužnice protiv poduzetnika Milana Lončarića i bivšeg ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića, na Županijskom sudu u Zagrebu trebalo se održati optužno vijeće, do dva sata prije dogovorenog termina, rasprava je odgođena zbog bolesti sutkinje.                                                                            .

Lončarić i Bačić su uhićeni krajem lipnja 2021. godine, Lončarić pod optužbom da je pokojnom Milanu Bandiću da 50 tisuća eura mita, a Bačić da je bio 'poštar', odnosno da je taj novac predao Bandiću.

Da je pokojni gradonačelnik živ, i on bi se našao na optuženičkoj klupi. Sve zato što je Lončarić na prostoru nekadašnje tvornice TEŽ htio graditi luksuzne stanove, a za to mu je trebala i legalizacija i skidanje zaštite kulturnog dobra kako bi srušio čuveni toranj.

Uz to, Bačić je, prema optužnici, pomogao Lončariću i u dobivanju kredita, a ovaj mu se odužio sa stanom u vrijednosti od 135.000 eura u Radićevoj ulici, u centru Zagreba.

OPTUŽNICA USKOKA Štiti ga HDZ? Bačić je nosio lovu za mito, tužio novinare, skuplja nekretnine. Još je šef na HRT-u
Štiti ga HDZ? Bačić je nosio lovu za mito, tužio novinare, skuplja nekretnine. Još je šef na HRT-u

Lončarićeva tvrtka Slanica d.o.o. kupila je spomenuti stan. Ugovor je zaključen 12. lipnja 2020., a potpisao ga je Lončarić osobno, kao direktor, odnosno zastupnik tvrtke. Ugovorena cijena bila je 1,021.234 kuna. Iz dokumentacije je vidljivo da stan nije kupljen kreditom te stoga nije ni opterećen založnim pravom. 

Tvrtka Slanica d.o.o. koja je stan kupila nema zaposlenih. Tijekom 2019. nije imala prihoda, a godinu je završila s gubitkom od 1509 kuna. 

BANDIĆU OBEĆAO 'PUMPATI' ADVENT Bivši šef HRT-a mogao bi ostati bez stana u Radićevoj: Dobio ga je za posredovanje kod Bandića
Bivši šef HRT-a mogao bi ostati bez stana u Radićevoj: Dobio ga je za posredovanje kod Bandića

S Lončarićem i Bačićem su uhićeni i bivša ministrica te predsjednica Upravnog vijeća bolnice Srebrnjak Ana Stavljenić Rukavina, tzv. kralj Adventa Denis Mohenski, bivši Bandićev vozač Zdravko Krajina te voditeljica stručne službe Andrea Šulentić

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025