Bivši šef HRT-a i poduzetnik čekaju potvrdu optužnice zbog davanja mita pokojnom Bandiću

Dvije godine od podizanja optužnice protiv poduzetnika Milana Lončarića i bivšeg ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića, na Županijskom sudu u Zagrebu trebalo se održati optužno vijeće, do dva sata prije dogovorenog termina, rasprava je odgođena zbog bolesti sutkinje. .

Lončarić i Bačić su uhićeni krajem lipnja 2021. godine, Lončarić pod optužbom da je pokojnom Milanu Bandiću da 50 tisuća eura mita, a Bačić da je bio 'poštar', odnosno da je taj novac predao Bandiću.

Da je pokojni gradonačelnik živ, i on bi se našao na optuženičkoj klupi. Sve zato što je Lončarić na prostoru nekadašnje tvornice TEŽ htio graditi luksuzne stanove, a za to mu je trebala i legalizacija i skidanje zaštite kulturnog dobra kako bi srušio čuveni toranj.

Uz to, Bačić je, prema optužnici, pomogao Lončariću i u dobivanju kredita, a ovaj mu se odužio sa stanom u vrijednosti od 135.000 eura u Radićevoj ulici, u centru Zagreba.

Lončarićeva tvrtka Slanica d.o.o. kupila je spomenuti stan. Ugovor je zaključen 12. lipnja 2020., a potpisao ga je Lončarić osobno, kao direktor, odnosno zastupnik tvrtke. Ugovorena cijena bila je 1,021.234 kuna. Iz dokumentacije je vidljivo da stan nije kupljen kreditom te stoga nije ni opterećen založnim pravom.

Tvrtka Slanica d.o.o. koja je stan kupila nema zaposlenih. Tijekom 2019. nije imala prihoda, a godinu je završila s gubitkom od 1509 kuna.

S Lončarićem i Bačićem su uhićeni i bivša ministrica te predsjednica Upravnog vijeća bolnice Srebrnjak Ana Stavljenić Rukavina, tzv. kralj Adventa Denis Mohenski, bivši Bandićev vozač Zdravko Krajina te voditeljica stručne službe Andrea Šulentić.