HRT-ova emisija Otvoreno raspravlja o pravomoćnoj presudi Zdravku Mamiću, bjeguncu od hrvatskog pravosuđa, kojem je Vrhovni sud potvrdio kaznu od 6 i pol godina zatvora zbog kriminala u Dinamu.

Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića rekao je kako vezano za informaciju da je USKOK dobio USB stick ne zna što je na sticku, a kad bi i znao ne bi rekao.

- Imam stick od jučer i još ga nisam stigao pogledati. To ne spada u moju dužnost. Saznanja o određenim stvarima imam, ali za taj nemam. Ovo još nije bilo poznato do maloprije da je USKOK potvrdio da je 8. 10. 2020. zaprimio taj stick i da se po njemu provode određene radnje od tog datuma. O tome sam neformalno saznao tek u zadnjih mjesec dana. I volio sam da o tome ne znam ništa, da se mogu koncentrirati na posao u sudnici. Najavio sam Ustavnu tužbu. Ako se pokaže da je točan sadržaj sa sticka, ima nekih stvari koje su lako provjerljive. Te stvari su u nešto više od pet mjeseci nešto već i provjerene - rekao je Miljević.





Željko Žganjer, bivši ravnatelj USKOK-a rekao je kako je Mamić iznio ozbiljne činjenične tvrdnje koje kontaminiraju poziciju sudbene vlasti.



- Činjenica je da je gospodin Mamić bio vrlo jasan i precizan. Kazao je kada, kome i koji iznos i u koju svrhu je davao. Dakle, ne pamtim da je netko na taj način bio izričit - rekao je Žganjer, koji smatra kako je Zdravko Mamić učinio i samog sebe ranjivim.





- Zato što je javno kazao kako je davao novac u određenu svrhu, na određenom mjestu. On prihvaća činjenicu ukoliko se to utvrdi točnim, i on ulazi um krug ljudi koji bi mogli biti procesuirani. Gospodin Mamić je danas išao ciljano na određene osobe. Išao je ciljano na ljude koji su neposredno sudjelovali u prvostupanjskom postupku pred županijskim sudom u Osijeku i išao je na predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Išao je na jedan od stubova suvereniteta ove države - rekao je Žganjer.

Rekao je kako predsjednik Vrhovnog suda nije izravno sudjelovao u postupku, ali je Mamić na taj način prozvao i instituciju Vrhovnog suda, kao tijelo koje je potvrdilo prvostupanjsku presudu i učinilo je pravomoćnom i izvršnom.



Krešimir Antolić, član uprave GNK Dinamo, Zagreb rekao je kako je činjenica da su optužbe izrečene od strane Zdravka Mamića vrlo konkretne i egzaktne.





- Postoje istražiteljski alati kako se može utvrditi je li nešto istina ili nije. Kao građanin moram reći da je to šokantno. Sudbena vlast je na ovaj način kompromitirana. Doveden je u sumnju i kontaminiran je sudski postupak - rekao je Antolić i nadodao da je Dinamo stabilan.

- Svi u Dinamu smo se jutros probudili s jednakim obvezama kao što smo imali i jučer. Ista stvar će biti i sutra, a u četvrtak igramo jednu vrlo važnu utakmicu, u nedjelju je druga važna utakmica. Na nama koji radimo u klubu je zadatak da osiguramo daljnju stabilnost kluba, rekao je Antolić. .

Istaknuo je kako je Dinamo cijelo vrijeme stabilan, organizacijski, financijski i sportski.



- Ne vidim ni jedan razlog da to tako ne bude i dalje. Siguran sam da Dinamo u prošlosti pa tako ni u budućnosti neće ovisiti o sudbini jednog, dva ili tri čovjeka - naglasio je.



Saša Pavličić Bekić, odvjetnik i bivši disciplinski sudac HNS-a rekao je kako je bio najveći kritičar Zdravka Mamića, ali do jučerašnje pravomoćne presude, više nije, niti treba biti.





- Gospodin Mamić je iz pogleda navijača, za mene aorist u Dinamu. Kao hrvatski građanin i disciplinski sudac HNS-a, disciplinski sudac ABA lige, smatram da se uvijek treba poštivati zakon svoje države. Trebaju se poštivati odluke nadležnih tijela. U ovom slučaju Vrhovnog suda Republike Hrvatske. To znači, s ovom pravomoćnom presudom i današnjom izjavom Zdravka Mamića da on odlazi iz Dinama, sva moja kritika prema njemu ne egzistira - rekao je Bekić.

Istaknuo je kako se nada da će se Dinamo ustrojiti sukladno zakonskim presumpcijama.

Juraj Čošić, predsjednik udruge "Dinamo - to smo mi" rekao je kako se ništa spektakularno nije dogodilo u ovom slučaju.

- Na pressici prije bijega u BiH je isto tako mahao s čvrstim dokazima gdje je pokušao kompromitirati premijera Plenkovića. O SMS korespondenciji i kasnije smo shvatili da se netko igrao na razini dječje igre. Dinamo je to sve s klupskim novcem plaćao i da je to predmet nove istrage - rekao je Čošić.



Odvjetnik Miljević se nadovezao i rekao kako uloga Zdravka Mamića u slučaju SMS ne postoji i pravosuđe nije donijelo nikakvu odluku o tom procesu. Na što je Čošić odgovorio kako je iznošenje dokaza uloga Zdravka Mamića i u slučaju SMS i sada. Miljević je rekao kako je USKOK primio nešto i po tome rade. Za vrijeme tih postupaka koji su tajni ni ne mogu se znati rezultati izvida.