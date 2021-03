Nakon današnjih izjava i optužbi Zdravka Mamića, koje je dao iz Mostara, gdje je pobjegao od hrvatskog pravosuđa, priopćenjem se oglasio i USKOK, čije priopćenje prenosimo u nastavku.

Povodom brojnih upita novinara vezanih za navode koje je Zdravko Mamić iznio na današnjoj konferenciji za medije održanoj u Mostaru, dajemo sljedeće priopćenje. (16. 3. 2021.)

Prije svega ističemo da državno odvjetništvo uvijek i bez odgode poduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje kada postoje osnove sumnje u počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Potvrđujemo da je Zdravko Mamić 8. listopada prošle godine državnom odvjetništvu poslao svoju izjavu na stiku. USKOK je odmah po zaprimanju navedenog stika započeo sa provjerama njegovog sadržaja koje su još uvijek u tijeku.

Tvrdi da je podmitio Sessu i trojicu osječkih sudaca

Ako dođe do toga da idem u zatvor, ići ću u zatvor ovdje u BiH, rekao je na konferenciji za novinare u Mostaru bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, koji je pravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora.

Nakon što je rekao kako se povlači sa svih funkcija u Dinamu i naveo što je sve tijekom godina napravio za klub, ponovio je kako nije kriv za izvlačenje milijuna iz kluba, dodavši “ako braća Mamić moraju vratiti novac, onda ga moraju vratiti i Dejan Lovren i Luka Modrić”. Potom se obrušio na predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu, kojeg je i prije optuživao za korupciju.

- Đuro Sessa je kriminalac i varalica. Ovo nije moj show, ovo nije kleveta. Rekao sam i ponavljam da sam spreman staviti se na dispoziciju DORH-u i Uskoku i institucijama da dokažem da je Sessa kriminalac i da sam mu osobno donosio novac u kancelariju kao predsjedniku suda da bi mijenjao sudske presude. Čuveno je njegovo smjenjivanje suca Ježeka, koje je Sessa obrazložio tvrdeći da previše revno izvršava zadatke. Neka se time bavi SOA - rekao je Mamić.

Potom se obrušio i na trojicu osječkih sudaca koji su bili uključeni u postupke protiv njega.

- Zvonko Vekić je sudac Županijskog suda u Osijeku koji mi se približio prije bilo kojeg postupka u Osijeku i koji je bio najbolji prijatelj s gospodinom Darkom Krušlinom (sudac koji je nepravomoćno osudio Mamiće, Pernara i Vrbanovića). Ubijali su se u hrani i alkoholu svaki dan. Osim toga što su od mene tražili novac, ukupno sam mu dao više od 500.000 eura, imam za to dokaze, koje je trebao podijeliti s Krušlinom i Antom Kvesićem, koji je bio član vijeća u drugom predmetu koji se vodi u Osijeku. Vekić je bio predsjednik Vijeća, a Kvesić član Vijeća koje mi je potvrdilo optužnicu. Čovjek me uredno reketario, tražio od mene da ga postavim na mjesto predsjednika suda u Osijeku jer je tad bio raspisan natječaj za predsjednika suda u Osijeku i čovjek koji je sa svojom prijateljicom i njenom kćeri 2017. godine proveo sedam dana sa mnom u Dubaiju čekajući novu godinu - optužio je Mamić suce. Dodao je i kako je sređivao da Državno sudbeno vijeće (DSV) imenuje Vekića za predsjednika Županijskog suda u Osijeku jer bi to bilo i u njegovu interesu.

- Sucu Nediljku Bobanu dao sam 80.000 eura da Vekić prođe. Imam dokaze. Tri puta se ponavljalo glasanje. Svaki put Vekić je dobivao pet glasova, svaki put dva suca člana DSV-a, jedan je predsjednik Željko Šarić, a drugi je predsjednik građanskog odjela, su suzdržani u sva tri glasanja, a teklići su Đure Sesse. Na kraju ne prolaze ni Vekić ni Vrban nego se imenuje Rašić - kazao je Mamić dodavši kako za svoje tvrdnje ima dokaze koje je snimio na “stick” i 8. listopada 2020. predao DORH-u te kako je spreman ići na detektor laži. Čak je i svoju suprugu, koja, tvrdi, ima niz “čudesnih dokaza”, predložio za svjedokinju, no u DORH-u je, kaže, do sada nisu ispitali. Iz Uskoka nisu potvrdili niti demantirali ispituju li Mamićeve optužbe. No ako i nisu počeli izvide nakon jučerašnjih optužbi, morat će se time pozabaviti. Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa nije nam se javio no s Vrhovnog suda su se objavili kako “nema namjeru odgovarati ili komentirati ponovljene i apsurdne neistinite tvrdnje iznesene na kongerenciji za medije”. Osječki sudac Darko Krušlin napomenuo je kako se nada da će se “istražiti sve te nebulozne izjave koje je izrekao Mamić”. Sudac Zvonko Vekić je izjavio da je u “Dubaiju bio, ali ne s Mamićem”.

- Zet mi je tamo radio kao liječnik - rekao je za Večernji list.