Bivši ukrajinski ministar obrane poziva na izbore: 'Demokracija ne može biti talac Rusije'

Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje ratnih izbora, što mnogi vide kao najveći izazov predsjedništvu Volodimira Zelenskog od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Fedorov, čija je smjena u srpnju izazvala prosvjede diljem zemlje, tvrdi da se Ukrajina suočava sa "sustavnom krizom upravljanja".

'Demokracija ne može biti talac Rusije'

U video poruci objavljenoj na YouTubeu, 35-godišnji Fedorov istaknuo je kako se Ukrajina bori "upravo zato što želimo ostati slobodna europska država". U svom obraćanju nije izravno spomenuo Zelenskog, ali je naglasio potrebu za pronalaženjem "pravnog, sigurnog i realnog mehanizma koji će Ukrajini omogućiti obnovu potpunog demokratskog procesa čak i usred dugotrajnog rata".

​- Demokracija ne može biti talac Rusije - poručio je Fedorov.

Ukazao je na korupciju kao jedan od ključnih problema koji štete ratnim naporima zemlje.

​- Stari sustav prečesto živi po vlastitim pravilima. Štiti sam sebe. Boji se promjena - rekao je, dodajući kako se zemlja suočava sa "sustavnom krizom upravljanja".

Smjena koja je uzdrmala političku scenu

Fedorov je neočekivano smijenjen s mjesta ministra obrane krajem srpnja, samo šest mjeseci nakon imenovanja. Vjeruje se da je njegova smjena povezana s "ideološkim sukobima" i napetostima između njega i tadašnjeg vrhovnog zapovjednika vojske, Oleksandra Sirskog, oko vojnih reformi i procesa nabave vrijednog milijarde dolara. Sam Fedorov aludirao je da su njegovi napori u reformi nabave mogli pridonijeti smjeni.

Njegov odlazak izazvao je prosvjede u Kijevu i drugim gradovima, a pritisak javnosti nekoliko tjedana kasnije doveo je i do smjene generala Sirskog. Zelenski još nije službeno odgovorio na Fedorovljev video. Za vršitelja dužnosti ministra obrane imenovan je Jevgenij Hmara, karijerni obavještajac s niskim političkim profilom. Fedorovu su ponuđene druge funkcije u vladi, uključujući i onu zamjenika premijera za vojne inovacije, no on je izjavio da bi se vratio isključivo na poziciju ministra obrane.

Pravni i sigurnosni izazovi

Prema važećem ukrajinskom zakonu, održavanje izbora tijekom ratnog stanja je zabranjeno. Predsjednički izbori, prvotno zakazani za proljeće 2024. godine, odgođeni su na neodređeno vrijeme nakon uvođenja ratnog stanja. Iako su neki američki političari ranije pozivali na održavanje izbora, unutar Ukrajine postoji širok politički i društveni konsenzus da za to još nije vrijeme. Ured predsjednika Zelenskog nije službeno komentirao poziv, ali je izvor iz ureda, pod uvjetom anonimnosti, istaknuo ogromne sigurnosne rizike.

​- Neka ih održi usred balističkih projektila - što drugo reći? - rekao je izvor, dodajući kako nitko nikad nije bio protiv izbora, ali da je izborni proces puno više od samog čina glasovanja.

Stručnjaci također upozoravaju na brojne praktične prepreke, poput osiguravanja prava glasa za milijune raseljenih građana unutar i izvan Ukrajine, kao i za vojnike na prvoj crti bojišnice. Velika je i zabrinutost za sigurnost samih biračkih mjesta i birača zbog stalne prijetnje ruskih napada. Fedorovljev poziv stoga otvara osjetljivu raspravu o legitimnosti vlasti i političkoj budućnosti zemlje, gdje jedni smatraju da bi izbori ojačali demokratske institucije, dok drugi upozoravaju da bi mogli izazvati opasne unutarnje podjele i ići na ruku Rusiji.

Inovator u ratu protiv korupcije i agresora

Tijekom svog mandata na čelu ministarstva obrane, Fedorov je bio zaslužan za unošenje nove energije, predvođenje borbe protiv korupcije te korištenje podataka za analizu i poboljšanje učinkovitosti na bojišnici. Njegov fokus na dronove, visokotehnološko ratovanje i transparentnu nabavu donio mu je veliku popularnost.

Prije dolaska u ministarstvo obrane, bio je ministar digitalne transformacije. U prvim danima ruske invazije osnovao je dobrovoljačku "IT vojsku Ukrajine" za izvođenje kibernetičkih napada na ruske ciljeve. Kasnije je vodio uspješnu kampanju prikupljanja sredstava pod nazivom "Vojska dronova" i uveo elemente "gejmifikacije" u ratovanje, osmislivši sustav koji je nagrađivao ukrajinske vojne jedinice bodovima za pogađanje ruskih ciljeva. Poznat je i po tome što je od osnivača SpaceX-a Elona Muska zatražio da spriječi Rusiju u korištenju satelita Starlink za napade dronovima. Fedorov u svom videu nije dao naznake o vlastitim političkim planovima, iako nedavne ankete javnog mnijenja pokazuju da bi mogao biti ozbiljan protukandidat Zelenskom, a neke čak sugeriraju da bi ga mogao i pobijediti u drugom krugu.

*uz korištenje AI-ja