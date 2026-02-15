Obavijesti

News

Komentari 0
MINISTAR ENERGETIKE

Bivši ukrajinski ministar pokrao državu. Pokušao pobjeći, policija ga zaustavila

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši ukrajinski ministar pokrao državu. Pokušao pobjeći, policija ga zaustavila
Foto: Wikimedia Commons

U studenome su ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije iznijeli optužbe o skupini navodno korumpiranih državnih dužnosnika unutar kruga predsjednika Volodimira Zelenskog

Admiral

Bivši ukrajinski ministar energetike German Galuščenko, koji je smijenjen zbog sumnje na korupciju, uhićen je pri pokušaju napuštanja zemlje, izvijestile su u nedjelju kijevske vlasti odgovorne za borbu protiv korupcije.

Istrage o opsežnom slučaju podmićivanja su u tijeku, objavili su Specijalizirani ured tužitelja za borbu protiv korupcije (SAP) i Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) na svojim Telegram kanalima.

U studenome su ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije iznijeli optužbe o skupini navodno korumpiranih državnih dužnosnika unutar kruga predsjednika Volodimira Zelenskog.

'BORIMO SE SVAKI DAN' Zelenskog pitali boji li se da će ga Rusi otrovati: 'Koja je razlika između otrova i projektila?'
Zelenskog pitali boji li se da će ga Rusi otrovati: 'Koja je razlika između otrova i projektila?'

Navodno su pronevjerili novac državne tvrtke Ernergoatom, koji je zapravo bio namijenjen za izgradnju građevina oko energetskih objekata radi zaštite od neprijateljskih zračnih napada.

Galuščenko je zbog optužbi morao odstupiti s mjesta ministra energetike.

Timur Mindich, bliski saveznik predsjednika Zelenskog, ranije je uspio pobjeći.

Predsjednik je potom obavio rekonstrukciju vlade i smijenio utjecajnog šefa svojega kabineta, Andrija Jermaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio
HDZ žestoko prozvao Možemo! 'Bacajte se pod tenkove, vežite se lancima, valjajte po cesti...'
TOMAŠEVIĆ NA UDARU

HDZ žestoko prozvao Možemo! 'Bacajte se pod tenkove, vežite se lancima, valjajte po cesti...'

Nakon obilaska tvrtke KNDS u Münchenu i predstavljanja nabave 44 tenka Leopard 2A8 za Hrvatsku vojsku, vladajuća stranka na Facebooku oštro napala platformu Možemo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026