U Njemačkoj je ponovno kritizirao ruske 'napore' u pregovorima i poručio da se Putin boji stranih trupa u Ukrajini nakon rata, jer se želi vratiti
Zelenskog pitali boji li se da će ga Rusi otrovati: 'Koja je razlika između otrova i projektila?'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon govora na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu odgovarao je na pitanja novinara. Komentirao je i novo otkriće o smrti Alekseja Navaljnog zbog kojeg više europskih država optužuje Moskvu za ubojstvo, piše Sky News.
- Bojite li se da ćete biti otrovani?, upitala ga je novinarka Sky Newsa, a Zelenski joj je odgovorio da ne zna što će biti sutra.
- Moramo se boriti svaki dan. Svaki dan je novi život. Naš jedini cilj je kako preživjeti. Ne razmišljam o sebi jer smo izgubili puno ljudi. Ja sam jedan od mnogih u Ukrajini koji se bore. Ne mogu razmišljati o Vladimiru Putinu i njegovim ambicijama za otrovom, ako ih ima. Pokušavam ne razmišljati o tome, jer bih inače samo na to mislio, rekao je ukrajinski predsjednik.
U Njemačkoj je ponovno kritizirao ruske 'napore' u pregovorima i poručio da se Putin boji stranih trupa u Ukrajini nakon rata, jer se želi vratiti.
- Napadaju nas stotinama dronova i raketa - koja je razlika između otrova i projektila? Ne vidim razliku. Što se tiče Navaljnog, ne znam. Mislim da je (Putin) to učinio, ali ne znam što je koristio za ovo ubojstvo, rekao je Zelenski.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+