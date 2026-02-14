Obavijesti

'BORIMO SE SVAKI DAN'

Zelenskog pitali boji li se da će ga Rusi otrovati: 'Koja je razlika između otrova i projektila?'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

U Njemačkoj je ponovno kritizirao ruske 'napore' u pregovorima i poručio da se Putin boji stranih trupa u Ukrajini nakon rata, jer se želi vratiti

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon govora na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu odgovarao je na pitanja novinara. Komentirao je i novo otkriće o smrti Alekseja Navaljnog zbog kojeg više europskih država optužuje Moskvu za ubojstvo, piše Sky News.

- Bojite li se da ćete biti otrovani?, upitala ga je novinarka Sky Newsa, a Zelenski joj je odgovorio da ne zna što će biti sutra.

- Moramo se boriti svaki dan. Svaki dan je novi život. Naš jedini cilj je kako preživjeti. Ne razmišljam o sebi jer smo izgubili puno ljudi. Ja sam jedan od mnogih u Ukrajini koji se bore. Ne mogu razmišljati o Vladimiru Putinu i njegovim ambicijama za otrovom, ako ih ima. Pokušavam ne razmišljati o tome, jer bih inače samo na to mislio, rekao je ukrajinski predsjednik. 

U Njemačkoj je ponovno kritizirao ruske 'napore' u pregovorima i poručio da se Putin boji stranih trupa u Ukrajini nakon rata, jer se želi vratiti.

- Napadaju nas stotinama dronova i raketa - koja je razlika između otrova i projektila? Ne vidim razliku. Što se tiče Navaljnog, ne znam. Mislim da je (Putin) to učinio, ali ne znam što je koristio za ovo ubojstvo, rekao je Zelenski.

