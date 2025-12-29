Bivši vozač Zdravka Mamića priznao muljanje s autima: On i supruga borave na Tajlandu

Robert Palić, njegovi sinovi Roberto i Ivan, supruga Slavica te još petero nagodili su se s Uskokom i priznali muljažu s luksuznim automobilima i PDV prevarom. Nagodba je potpisana u ponedjeljak na Županijskom sudu u Zagrebu, a Robert i Slavica su zatražili da im se svi papiri sa suda dostave preko odvjetnika jer neće biti u Hrvatskoj, već borave na Tajlandu.

I to nije prvi put da je Palić u toj zemlji. Naime, kad je Uskok 2018. krenuo u uhićenja zbog utaje poreza na uvozu 39 luksuznih automobila, čime je Republika Hrvatska oštećena za oko pet milijuna kuna, Palić je tad sa sinom Robertom bio na Tajlandu. Stariji sin Ivan je bio u Remetincu. Robert Palić je ubrzo uhićen u Beogradu i izručen Hrvatskoj, ali nije dugo ostao u istražnom zatvoru i branio se sa slobode. Palićeve tvrtke su kupovale rabljene luksuzne automobile od drugih tvrtki, a zatim su ih fiktivno preprodavale među povezanim društvima. Izrađivali su i lažne fakture na kojima su iskazivali pretporez i umanjivali PDV. U samoj presudi piše da su to napravili u slučaju 39 automobila i tako oštetili državu, a sve to su radili od početka siječnja 2015. do 5. siječnja 2018., u Hrvatskoj i Češkoj.

- Antun Berišić, Smiljan Karamatić i Elvir Sujoldžić, radi ostvarenja prava na odbitak pretporeza trgovačkom društvu ELITE CARS 7 d.o.o. u što većem iznosu, ispostavljali su račune s obračunatim i iskazanim iznosom poreza na dodanu vrijednost u kojima je neistinito prikazano da su trgovačka društva, kojih su odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja, navedene osobne automobile, po cijeni znatno višoj od cijene iskazane na računima dobavljača tih osobnih automobila, prodala trgovačkom društvu ELITE CARS 7 d.o.o., a navedeno društvo potom iste osobne automobile, po znatno nižim cijenama, prodalo društvima u kojima su odgovorne osobe Antun Berišić, Alen Orban, Ivan Palić i Elvir Sujoldžić, te raznim drugim fizičkim i pravnim osobama, a ujedno je okr. Robert Palić za dio tako nabavljenih osobnih automobila ispostavljao račune društva ELITE CARS 7 d.o.o., bez iskazanog poreza na dodanu vrijednost - stoji u presudi.

Rad za opće dobro i novčane kazne

Priznao je da je organizirao zločinačko udruženje, a osuđen je na 11 mjeseci zatvora koji su zamijenjeni radom za opće dobro, odnosno 660 sati rada za opće dobro. Ne bude li se javljao na vrijeme i odradio kaznu, ići će u zatvor. Uz to, mora platiti 150 tisuća eura sporedne novčane kazne. Ranije mu je već oduzeto 60 tisuća eura, odnosno od njegovog sina Roberta, kao i oko 27 tisuća eura s računa supruge Slavice. Dakle, Robert Palić ima 15 dana od pravomoćnosti presude da uplati još oko 64 tisuće eura. Tu su i sudski troškovi od oko tri i pol tisuće eura ali i oko 656 tisuća eura štete koje mora platiti državi u roku od dvije godine.

Na istu kaznu rada za opće dobro je osuđen i njegov sin Roberto, koji mora platiti i 40 tisuća eura što mu je već oduzeto kad je uhićen. Uz to, tu su i sudski troškovi od tri i pol tisuće eura.

Sin Ivan je dobio također 11 mjeseci zatvora zamijenjenih za rad za opće dobro i 10 tisuća eura koje mora uplatiti u roku od 15 dana nakon pravomoćnosti presude. I on mora platiti tri i pol tisuće eura sudskih troškova.

Palićev zet Antun Berišić je dobio isto 11 mjeseci zatvora zamijenjenih za rad za opće dobro i sporednu novčanu kaznu od 40 tisuća eura, s time da su mu dvije tisuće eura oduzeli kad je uhićen. I njegovi sudski troškovi su tri i pol tisuće eura.

Smiljan Karamatić je dobio isto koliko i Berišić, samo što su njemu nakon uhićenja oduzeli oko 230 eura pa ostatak do 40 tisuća mora platiti, kao i svi, u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude. I njegovi sudski troškovi su tri i pol tisuće eura.

Marijana Čubrić je osuđena na godinu dana zatvora uvjetno uz rok kušnje od četiri godine i sporednu novčanu kaznu od 10 tisuća eura. I njeni sudski troškovi su tri i pol tisuće eura. I knjigovotkinja Sonja Tomljanović je dobila istu kaznu.

Alen Orban je osuđen na godinu dana zatvora uvjetno uz rok kušnje od pet godina uz sporednu novčanu kaznu od 10 tisuća eura i sudske troškove od tri i pol tisuće eura.

Mamićev vozač, hotelijer...

Palić je hotelijer i menadžer, a prije je bio javnosti poznat kao vozač Zdravka Mamića. U fokus javnosti je došao 2010. godine kad je na press konferenciji Dinama prozvao istražitelja Uefe Robina Bokšića prevarantom. Početkom ove godine je propucan ispred jedne pečenjare. Maskirani napadač u crnom pucao mu je najmanje četiri puta u noge. Palić je pao na cestu, a napadač je pobjegao. Tko je pucao, još se ne zna, no policija je u lipnju ove godine uhitila Darka D. (47) za kojeg sumnjaju da je pomagač. Nakon tog napada, na suđenje u ovom procesu je dolazio uz policijsku pratnju.