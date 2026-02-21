Njegov je utjecaj godinama je jačao, a onda je prema riječima Ljube Pavasovića Viskovića krenuo u napad na Marijana Kustića. Uz to su mu presudili sastanak sa Zdravkom Mamićem i sukob sa Zvonimirom Bobanom
Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka
Tomislav Svetina je godinama gradio imidž jednog od najmoćnijih ljudi HNS-a. I onda se njegov status, u samo šest mjeseci, raspao kao "kula od karata". I od čovjeka koji je bio na usluzi svima, stigao do optužnice DORH-a. Svetina je 2012. postao glavni direktor Dinama i na toj funkciji uspješno djelovao šest godina. U tom je periodu prošao sve i svašta, prvo bio jedan od najbližih suradnika Zdravka Mamića, dok je kasnije krenuo u tihi rat s aktualnim bjeguncem od hrvatskog pravosuđa.
