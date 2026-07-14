Bivši vukovarski gradonačelnik oslobođen optužbi! Novac za ljetovanje djece nije pronevjerio

Nakon što je Općinski sud u Vukovaru u siječnju oslobodio optužbi bivšeg vukovarskog gradonačelnika Željka Sabu za pronevjeru, tu odluku je potvrdio i drugostupanjski sud - Županijski sud u Zagrebu, izvijestio je Sabin odvjetnik Anto Nobilo.

Podsjetimo, Sabu se teretilo da je prisvojio dio novca za ljetovanje vukovarske djece. Roditelji djece su u svrhu ugovaranja polica turističkog osiguranja djece i troškova uplaćivali iznose od 100 kuna po djetetu od 2005. godine, a u 2008. i 2009. godini po 120 kuna po djetetu. Ukupni uplaćeni iznos bio je 166.550 kuna. Sabu se teretilo da je 61.000 kuna zadržao za sebe.

Sabo je negirao počinjenje pronevjere. Branio se kako novac prikupljen od roditelja nije bio njemu na raspolaganju, da optužba protiv njega nije osnovana i da je to dokazano tijekom postupka.

Općinski sud je, nakon saslušanja svjedoka i analize dokumentacije, presudio da nije dokazano da je Sabo počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Tu odluku je u svibnju potvrdio i Županijski sud u Zagrebu nakon što je odbio žalbu državnog odvjetnika na prvostupanjsku odluku kao neosnovanu.

- Umjesto da g. Željko Sabo doživi pohvale što je organizirao besplatno ljetovanje za veliki broj djece tijekom duljeg vremenskog perioda i to djece Vukovara najsiromašnijih socijalnih slojeva koja prije toga nisu ni vidjela more, Željko Sabo je doživio javnu sramotu - stoji u reakciji njegovog odvjetnika Ante Nobila.