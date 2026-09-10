'ISTRA TI MATERINA' Skoro tuča: Radolović spomenula 'incest' Ireni Peruško. Nastao je kaos!

Rasprava o reviziji Istarskog veleučilišta na sjednici Županijske skupštine pretvorila se u žestok verbalni obračun vijećnica. Sve je počelo nakon što je Irena Peruško s liste Borisa Miletića prozvala SDP-ova načelnika Vižinade i vijećnika Marka Ferenca zbog toga što sada traži ostavku dekana Daglasa Korace, premda je i revizija Općine Vižinada, kojoj je Ferenac na čelu, ukazala na niz nepravilnosti.

Na njezine prozivke odgovorila je SDP-ova vijećnica Sanja Radolović, a rasprava je ubrzo potpuno izmaknula kontroli. Pale su teške riječi nakon čega su se u sukob morali uključiti stranački kolege, a predsjednik Skupštine Valter Flego proglasio je petominutnu stanku, piše Istra24.hr.

Foto: Istra24/Manuel Angelini

Kako navode, sve je 'eksplodiralo' nakon što je Sanja Radolović izrekla riječ 'incest', prethodno spočitavajući Ireni Peruško da je glasala za svog sina u izboru za člana Savjeta mladih, kao i to da ona ima glavnu riječ u Klubu zajedničkih vijećnika te da je danas riječ dobio samo njezin sin Erik Skoko.

Foto: Istra24/Manuel Angelini

- Kakav incest? Sram vas bilo - burno je reagirala iz klupa Irena Peruško.

- Ovako nećemo razgovarati, uletio je predsjednik skupštine Valter Flego, dodavši: 'Ja mogu prekinuti sjednicu', na što se oporba glasno usprotivila.

- Nećemo o vašem zapošljavanju, poručila je Sanja Radolović Ireni Peruško, dok su stvari otimale kontrolu, aludirajući na njen novi posao u županijskoj Zakladi za razvoj civilnog društva.

- Određujem pet minuta 'hlađenja', nemojte tako razgovarati - proglasio je pauzu Flego, da bi se na koncu sjednice ispričao svim gledateljima na neprimjerenim riječima.

Nakon što je Irena Perušo iskritizirala Marka Ferenca, izlaganje Sanje Radolović prije usijanja počeo je ovako: 'Unaprijed se svima ispričavam što ću reći', kazala je pa nastavila:

Foto: Istra24/Manuel Angelini

- Mi ne tražimo ničije glave pa ni gospodina Daglasa Korace. Činjenica je da pola nas nije na tablete i mejlove dobilo izvještaj revizije Istarskog veleučilišta. Kako vi volite udarati na osobnoj razini, i ja sam majka, uskoro 17-godišnjeg djeteta; vi ste glasali za vašeg sina da bude član Savjeta mladih, znajući da je vaš sin došao na klub zajedničkih vijećnika, na kojem vi imate glavnu riječ, i danas je jedno vaš sin dobio riječ, iako se radi se o jednom mladom, perspektivnom ambicioznom čovjeku... Koliki je to incest, da vi, nakon što je vaš sin...kazala je Sanja Radolović, a onda je iz klupe reagirala Irena Peruško: 'O kakvom incestu vi pričate. Jeste li vi svjesna što ste sad rekla?'

Nakon pauze i nastavka prekinute sjednice, prozvani Marko Ferenac poručio je Ireni Peruško je da revizija Vižinade dobila uvjetno mišljenje, dok je revizija Istarskog veleučilišta dobila negativno mišljenje, spočitnuvši joj i to da se, prvo, dok je dug niz godina bila IDS-ovka putem politike zapošljavala u Gradu Puli, a da se sada kao članica Liste Borisa Miletića zaposlila u navedenoj županijskoj Zakladi.