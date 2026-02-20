Bivši zaposlenik HRT-a lagao da su migranti napali curicu. Dobio novčanu kaznu blizu minimalne

Bivši zaposlenik HRT-a B.V. (59) kažnjen je s 1000 eura zbog širenja lažnih vijesti. Riječ je o dramatičnoj objavi na društvenim mrežama u kojoj je tvrdio da su četiri migranta u Stupniku napala i svukla 13-godišnju djevojčicu, nakon čega ih je, prema njegovoj verziji događaja, njegov pas brutalno napao i teško ozlijedio, prenosi Jutarnji list. Status, objavljen sredinom lipnja prošle godine, munjevito se proširio društvenim mrežama. U njemu je B. V. detaljno opisivao navodni incident, tvrdeći da su muškarci bili pijani te da je djevojčicu morao pokriti dekicom dok su po cesti ležali tragovi krvi. Naveo je i da je zbog svega završio u policijskoj postaji.

Objavu su ubrzo preuzeli i objavili kvazinovinari i samoprozvani reporteri koji su tvrdili da nacionalni mediji pokušavaju “zataškati istinu”. Međutim, policija je nekoliko dana kasnije utvrdila da je cijela priča izmišljena. B. V. je prijavljen DORH-u zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, odnosno širenja lažnih vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana.

Općinski sud u Novom Zagrebu ovih je dana donio presudu kojom ga je kaznio novčanom kaznom od 1000 eura. U svojoj obrani priznao je da je sve izmislio, navodeći kako je inspiraciju dobio iz ranijeg događaja kojem je svjedočio te iz razgovora s prijateljima o sličnim temama. Sud je kao olakotnu okolnost uzeo njegovo priznanje i kajanje, kao i navode o teškoj životnoj situaciji u kojoj se tada nalazio, pa mu je izrečena kazna bliža zakonskom minimumu. Za ovakav prekršaj predviđene su kazne od 700 do 4000 eura.