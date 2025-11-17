Bivšoj premijerki Bangladeša izrečena smrtna kazna, sud: 'Kriva je za 1400 ubojstava!'

Sud u Bangladešu osudio je u ponedjeljak bivšu premijerku šejku Hasinu (78) na smrt, proglasivši je krivom za naređivanje smrtonosnog gušenja nereda koji su doveli do njezina pada u ljeto 2024.

"Prisutni su svi elementi zločina protiv čovječnosti", rekao je sudac Golam Mortuza Mozumder, te dodao: "Odlučili smo izreći samo jednu kaznu: smrtnu kaznu".

Okrivljenica je u egzilu u Indiji i dosljedno poriče optužbe.

Na kraju suđenja, suci su je proglasili krivom po nekoliko točaka optužnice za zločine protiv čovječnosti, uključujući poticanje i naređivanje ubojstva, prema presudi.

U zemlji koja je već pod intenzivnom političkom napetošću i usredotočena na parlamentarne izbore zakazane za tri mjeseca, odluka suda bila je s nestrpljenjem iščekivana.

Policija u glavnom gradu stavljena je u stanje visoke pripravnosti i raspoređena u velikom broju kako bi provela stroge provjere oko zgrade suda i na svim ključnim lokacijama u gradu, piše agencija AFP.

Predstavnik tužiteljstva prošlog je mjeseca zatražio da se šejku Hasinu osudi na smrt.

„Za jedno ubojstvo smrtna kazna je standard. Za 1400 ubojstava zaslužuje je 1400 puta“, rekao je sucima. „Ona je okorjela kriminalka i nije pokazala kajanje zbog svoje brutalnosti.“

Hasina je u listopadu govorila za nekoliko stranih medija kako bi odbacila „sve“ optužbe protiv sebe koje smatra „neutemeljenima“.

U srpnju i kolovozu 2024., protuvladini prosvjedi koji su je prisilili da pobjegne iz zemlje nakon petnaest godina na vlasti rezultirali su s najmanje 1400 smrtnih slučajeva, prema podacima UN-a, većinom civila.