Bivšu zavezao, stavio je u gepek i bacio s vijadukta. Objavljeni detalji stravičnog slučaja

U jednom od najpotresnijih zločina koji su posljednjih godina pogodili Italiju, Lorena Isceri (45) ubijena je početkom rujna nakon što ju je oteo i s vijadukta bacio njezin bivši partner, 36-godišnji Federico Vella, koji je potom i sam počinio samoubojstvo. Tragedija, koja se odigrala u manje od dva sata, kulminirala je na autocesti A1 u blizini Firence, no njezin najdramatičniji dio odvio se u tami prtljažnika automobila, odakle je Lorena uputila očajnički poziv u pomoć koji, nažalost, nije bio dovoljan da joj spasi život.

Prema rekonstrukciji koju su proveli istražitelji pod vodstvom tužitelja Antonija Natalea, sve je započelo kao hladnokrvno isplanirana zasjeda. Federico Vella, s kojim je Lorena prekinula vezu sredinom kolovoza, sačekao ju je u garaži njezine stambene zgrade u Firenci. Dokazi upućuju na to da nije riječ o impulzivnom činu. U automobilu su pronađene plastične vezice i ljepljiva traka, a sumnja se da je Vella trakom prekrio fotoćelije na garažnim vratima kako bi spriječio njihovo automatsko zatvaranje i osigurao si dovoljno vremena za napad. Kada je Lorena stigla i parkirala svoj Audi, Vella ju je napao, svladao, vezao joj ruke i noge te je ugurao u prtljažnik njezina vlastitog automobila. U žurbi da pobjegne, u prtljažnik je ubacio i njezinu torbicu, ne sluteći da će upravo taj detalj žrtvi pružiti posljednju, tanku slamku spasa i omogućiti joj da pozove pomoć. S Lorenom zarobljenom u mraku, Vella je krenuo na sjever autocestom A1, prema Bologni.

Foto: instagram

Dvadeset minuta borbe za život na telefonu

Ono što se događalo tijekom vožnje autocestom svjedoči o nevjerojatnoj prisebnosti i očajničkoj borbi Lorene Isceri za život. Uspjevši u tami napipati svoju torbicu i u njoj mobitel, uspjela je nazvati talijanski broj za hitne slučajeve, 112.

Uslijedio je poziv koji je trajao gotovo dvadeset minuta, tijekom kojeg su operateri slušali prigušeni glas žene koja je shvaćala da joj prijeti smrtna opasnost. Pokušavala im je dati sve informacije koje bi im mogle pomoći da je lociraju.

​- Oteo me, želi me ubiti!

To su bile njezine riječi, izgovorene na talijanskom, kojima je pokušala ubrzati policijsku potragu. Prema informacijama iz istrage, uspjela je reći svoje ime, ime otmičara, pa čak i registarsku oznaku automobila. Policija je odmah pokrenula potjeru, pokušavajući geolocirati signal njezina mobitela.

Tijekom zatočeništva u prtljažniku, Lorena je bezuspješno pokušala dobiti i prijateljicu te majku. No, Vella je u jednom trenutku shvatio što se događa. Zaustavio je automobil na zaustavnoj traci kod vijadukta Alteta, između Calenzana i Barberina del Mugello. Otvorio je prtljažnik i ugledao je s telefonom u ruci.

Prema snimci poziva, njegove posljednje zabilježene riječi bile su: "Što to radiš?", nakon čega je veza prekinuta.

Bijesan što ga je otkrila, Vella joj je oteo mobitel. Ubrzo nakon toga, policijske patrole stigle su na lokaciju, no bilo je prekasno. Prema rekonstrukciji događaja, Vella je izvukao Lorenu iz automobila i bacio je s vijadukta u provaliju duboku četrdesetak metara. Dok su mu se policajci približavali, navodno je viknuo:

"Prevarila me, loše se ponašala prema meni!", a zatim je i sam skočio za njom.

Hitne službe mogle su samo proglasiti smrt oboje.

Istraga sada mora rasvijetliti detalje, prije svega je li Lorena bila živa u trenutku pada. Obdukcija, koja je naložena, dat će odgovor na to presudno pitanje. U međuvremenu, istražitelji pregledavaju mobitele oboje sudionika i pretražuju njihove domove u potrazi za motivom koji je doveo do ovakve eskalacije nasilja.

Samo nekoliko sati prije zločina, Vella je na svom Instagram profilu objavio poruku "Addio a tutti" (Zbogom svima), jasan signal, gledajući unatrag, njegovih namjera.

Ranija objava, napisana nakon prekida, govorila je o njihovoj vezi u romantičnim tonovima, gdje je napisao da će "zauvijek ostati njezin iako to više ne može biti", što svjedoči o njegovoj opsesivnoj nemogućnosti da prihvati kraj veze.

*uz korištenje AI-ja

