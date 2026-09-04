Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...

Zaprešićka Tabak grupa dobila je posao vrijedan 357.500 eura za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća s lokacije bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću. Dok iz tvrtke poručuju da se otpad u Zaprešiću neće samo skladištiti, dio građana i dalje želi znati što će se točno događati s otpadom nakon što stigne u njihov grad.

Oko 650 tona neopasnog otpada s lokacije bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću uskoro bi trebalo krenuti prema Zaprešiću. Posao uklanjanja i zbrinjavanja pripao je zaprešićkoj tvrtki Tabak grupa, a prema odluci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavljenoj u srijedu, vrijednost ugovorenog posla iznosi 357.500 eura bez PDV-a.

Riječ je o velikoj količini otpada koja će, prema najavama tvrtke, biti dopremljena u njihov pogon u Zaprešiću, gdje bi trebala proći daljnju obradu. Upravo je ta informacija otvorila niz pitanja među građanima Zaprešića. Najvažnije od njih jednostavno je: što će se s otpadom zapravo događati u Zaprešiću i hoće li ondje biti samo skladišten.

Član Uprave Tabak Grupe Ivan Tabak za lokalnu zaprešićku televiziju Zapad poručio je kako je plan da otpad nakon obrade bude upućen na velik broj odredišta u različitim državama.

- Otpad će nakon obrade biti upućen na najmanje 15 različitih adresa u Europskoj uniji i izvan Europske unije. Ugovoreni posao planiramo završiti i prije predviđenog roka - rekao je.

Tabak pritom ističe kako njihov pogon u Zaprešiću ima kapacitet obrade od 24 tone dnevno, zbog čega očekuju da će posao biti završen relativno brzo.

- Odmah nakon dopreme u pogon otpad će ići dalje u obradu - rekao je.

Posebno je naglasio ono što je, s obzirom na količinu otpada koja stiže u grad, građanima vjerojatno najvažnije čuti.

- Posebno želim naglasiti da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću. Građani u tom pogledu mogu biti bez brige - rekao je. Iz tvrtke su poručili i kako stoje na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

No, upravo činjenica da se radi o stotinama tona otpada koje trebaju stići u Zaprešić otvorila je prostor za dodatna pitanja. Građanima, naime, nije dovoljno samo znati da otpad neće ostati skladišten. Žele znati kakav će se proces obrade provoditi, koliko će dugo otpad biti u pogonu, pod kojim uvjetima će se obrađivati te na koji će način nakon obrade biti transportiran prema krajnjim odredištima.

Novinari 24sata također su odabranoj tvrtki poslali upit i 26. kolovoza, u vrijeme kada su predane ponude za ovaj posao. Tada nam je odgovoreno kako je odgovorna osoba u tvrtki na putu. Kasnije smo također poslali upit, ali odgovor nismo dobili. Način na koji je tvrtka sada odgovorila zaprešićkim novinarima, budi samo nove nedoumice oko cijele priče.