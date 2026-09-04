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Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za zato je bilo kasno'

Piše Iva Tomas,
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Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za zato je bilo kasno'
Foto: Čitatelj 24sata
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Promet baš teče otežano, iako zapaljeni auto stoji u zaustavnoj traci. Kolona se proteže do Lučkoga - priča nam čitatelj

Izbio je požar na vozilu na zagrebačkoj obilaznici (A3) na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine 40 km/h, priopćili su iz Hrvatskog autokluba nešto prije 16 sati u petak. Kako nam pričaju čitatelji, promet je otežan u smjeru Zagreba, a automobil je potpuno izgorio.

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Gori automobil kod Velike Kosnice VIDEO
Gori automobil kod Velike Kosnice | Video: 24sata Video

- Među prvima smo došli do zapaljenoga auta. Tada još nisu ni vatrogasci stigli. Tek nakon pet minuta vidjeli smo vatrogasno vozilo, probijalo se kroz gužvu i stiglo do zapaljenog auta, ali do tada je već vatra 'sredila' auto. Promet je iz Zagreba baš jako otežan - kaže nam čitatelj.

Iz HAK-a navode da se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje u oba smjera...

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- Vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca - piše HAK oko 16.20 sati.

Drugi čitatelj također je potvrdio da promet teče otežano.

- Koliko znamo vozačica je okej, nije bilo ozlijeđenih. Promet baš teče otežano, iako zapaljeni auto stoji u zaustavnoj traci. Kolona se proteže do Lučkoga. Vatra je zahvatila prostor oko motora - kaže nam drugi čitatelj.

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Komentari 3
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