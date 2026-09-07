Bizaran incident na Eiffelovu tornju: Vjerska skupina tražila da ih poslužuju samo muškarci

Eiffelov toranj bio je u ponedjeljak zatvoren za posjetitelje nakon što je osoblje stupilo u štrajk zbog odluke da se, na zahtjev jedne vjerske skupine, sa znamenitosti povuku zaposlenice. Na mrežnim stranicama te znamenitosti zatvaranje je opravdano "operativnim razlozima".

No francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgred u subotu u kojem su radnice povučene s trećeg kata tornja na zahtjev oko stotinu članova jedne hinduističke vjerske skupine.

Skupinu su potom tijekom posjeta pratili isključivo muški zaposlenici, navodi se u izvješću.

Foto: Sarah Meyssonnier

Izgred je izazvao ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a gradonačelnik Pariza Emmanuel Grégoire izrazio je potporu radnicima u štrajku.

"Ravnopravnost žena i muškaraca nikada neće prestati u podnožju naših povijesnih spomenika, niti bilo gdje drugdje u ovom gradu. Ona se mora primjenjivati posvuda i na sve", rekao je taj socijalistički političar, dodavši da će pokrenuti istragu.

Ariel Weil, gradonačelnik središnjeg Pariza i predsjednik uprave tvrtke koja upravlja Eiffelovim tornjem, također je izrazio razumijevanje za gnjev osoblja.

"Niti jedan razlog vjerske prirode ne može opravdati razlikovanje na temelju spola ili bilo koje drugo diskriminatorno postupanje pri prijemu javnosti. Došlo je vrijeme za raščišćavanje stvari", napisao je Weil na društvenoj mreži X.

Foto: Sarah Meyssonnier

Valérie Pécresse, konzervativna predsjednica regije Île-de-France, rekla je da je šokirana što je tijekom organiziranog posjeta Eiffelovom tornju "hinduističko izaslanstvo, u kojem su bili i vjerski poglavari, zatražilo da im se zaposlenice ne nalaze na putu".

Nije poznato kada će Eiffelov toranj ponovno biti otvoren.

Predstavnici radnika opisali su izgred kao "potpuno neprihvatljiv", prenosi Le Parisien.

Tvrtka koja upravlja Eiffelovim tornjem priznala je u priopćenju da je donijela pogrešnu odluku, izvijestio je taj list.