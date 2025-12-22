Obavijesti

Bizarna nesreća kod Požege: Automobilom se zabio u vlak!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna, objavila je policija

Požeško-slavonska policija objavila je kako je u nedjelju u poslijepodnevnim satima u mjestu Trenkovo u Mirogojskoj ulici došlo do prometne nesreće. 

- Vozač (29) koji je upravljao osobnim automobilom, dolaskom do pružnog prijelaza nije zaustavio vozilo kako bi propustio vlak te je udario prednjim lijevim dijelom vozila u prednju lijevu bočnu stranu vlaka kojim je upravljao muškarac (54) - rekla je policija. 

Dodali su i kako u prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

