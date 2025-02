Bizarna tvrdnja Kazahstanca: Trump je bio agent KGB-a. Kodno ime mu je bilo Krasnov!

Bivši predsjednik Kazahstanskog odbora za nacionalnu sigurnost Alnur Musajev tvrdi da je sovjetski KGB regrutirao Donalda Trumpa prije raspada SSSR-a. Kodno ime mu je bilo 'Krasnov', piše Mirror.

Ovaj 71-godišnjak, koji je prethodno bio na čelu Kazahstanskog odbora za nacionalnu sigurnost, rekao je da je služio u 6. ravnateljstvu KGB-a u Moskvi, koje je bilo odgovorno za protuobavještajnu podršku unutar gospodarstva.

- Jedan od glavnih ciljeva ravnateljstva je bilo regrutiranje poslovnih ljudi iz kapitalističkih zemalja. Naše ravnateljstvo je 1987. regrutiralo Donalda Trumpa pod pseudonimom Krasnov - napisao je Musajev na svom Facebook profilu.

Bivši KGB-ovac nije iznio konkretne dokaze o otkriću koje bi okrenulo svijet naopačke, ali je dodao da je donedavno postojao dosje o agentu Krasnovu.

- Danas je osobni dosje agenta ‘Krasnova’ uklonjen iz FSB-a. Njime privatno upravlja jedan od Putinovih bliskih suradnika - tvrdi Musajev. Zanimljivo, američki predsjednik je prvi put posjetio Moskvu baš te 1987.

Trump je stigao u komunističku prijestolnicu kako bi istražio mogućnost izgradnje hotela. Sovjetski dužnosnici su mu navodno omogućili putovanje, što je izazvalo pitanja među obavještajnim analitičarima o tome je li to bila rutinska poslovna prilika ili nešto skandaloznije.

Misteriozne veze s Putinom

Anthony Scaramucci, koji je kratko vrijeme bio Trumpov direktor komunikacija u Bijeloj kući 2017. godine, otkrio je u podcastu ' The Rest Is Politics: US' da su se brojni članovi Trumpove administracije čudili poštovanju koje je Trump gajio prema Putinu.

- Mislim da postoji misteriozni 'utjecaj' na predsjednika. Ne znam zašto je to tako. McMaster to nije mogao shvatiti, Mattis to nije mogao shvatiti, Kelly to nije mogao shvatiti - rekao je Scaramucci, referirajući se na bivše dužnosnike Trumpove administracije H.R. McMastera, Jamesa Mattisa i Johna Kellyja koji nikako nisu mogli shvatiti zašto je Trump toliko sklon Putinu.