Voditelj Vodoopskrbe u ZG-u dao ostavku zbog izvida. Evo što su priopćili iz Holdinga

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je u utorak da je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević podnio ostavku upravi Holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki.

Tomašević je na konferenciji za novinare rekao kako smatra da je Blažević ispravno postupio podnošenjem ostavke kako ne bi bio teret Vodoopskrbi i odvodnji u trenutku kada ta tvrtka pokreće, kako je naveo, najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba.

O svemu su se oglasili službenim priopćenjem iz Holdinga.

"Uprava Zagrebačkog holdinga zaprimila je neopozivu ostavku direktora društva Vodoopskrba i odvodnja Marka Blaževića, nakon što je primila službenu obavijest da se u tom društvu provode izvidi istražnih tijela.



Do izbora novog direktora na javnom natječaju, upravljanje društvom preuzet će zamjenica direktora Vodoopskrbe i odvodnje Janja Mihalić.



Stručne službe Vodoopskrbe i odvodnje u potpunosti surađuju s istražnim tijelima radi što bržeg i učinkovitijeg rasvjetljavanja svih okolnosti.



Dosadašnji direktor ViO-a istaknuo je kako ovim činom želi zaštiti ugled Društva.



“Odluku o ostavci donio sam potaknut saznanjem da se provode izvidi koji djelomično obuhvaćaju procese u domeni moje osobne odgovornosti. Ne osjećam se odgovornim niti krivim za radnje koje mi se stavljaju na teret te sam uvjeren da će se to utvrditi u daljnjoj istrazi.



Međutim, svjestan sam da novonastala situacija može narušiti povjerenje javnosti prema Društvu. Ovim činom želim zaštititi ugled Društva, spriječiti bilo kakav negativan utjecaj procesa koji je u tijeku na realizaciju budućih dugogodišnjih kapitalnih projekata Društva te osigurati da se zadrži potpuno povjerenje u transparentnost i zakonitost poslovanja Uprave Društva”, istaknuo je Blažević.



S obzirom na zakonsku tajnost istražnih radnji, Zagrebački holding i ViO u ovom trenutku ne mogu iznositi dodatne detalje niti komentirati postupak."