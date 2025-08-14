Obavijesti

POBUNA NA ULICAMA SRBIJE

Bizarno obraćanje Aleksandra Vučića: Do prije minutu nismo znali hoće li njih 300 preživjeti

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: M.M./ATAImages

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u srijedu navečer, u valu novih protuvladinih prosvjeda, optužio prosvjednike za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti

Vučić se izvanredno obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije - posebno u Novom Sadu, Beogradu i Nišu - organizirani prosvjedi zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na ranijim demonstracijama u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci. U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Dodao je da je ozlijeđeno 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa. Srbijanski je predsjednik kazao da se "uspostavlja kontrola" i da će na ulice izaći veći broj policajaca.

"Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir", rekao je Vučić.

On je u dramatičnom tonu ustvrdio kako je u Novom Sadu "do prije nekoliko minuta bilo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoju kuću", aludirajući na pristaše SNS-a okupljene ispred novosadskog sjedišta stranke koji su se, kako je rekao, "suprotstavili  batinašima i blokaderima".

POLICIJA POKUŠAVA USPOSTAVITI MIR FOTO Novi žestoki sukobi diljem Srbije: Vučićeve pristaše napale građane, 'frcala' i pirotehnika
FOTO Novi žestoki sukobi diljem Srbije: Vučićeve pristaše napale građane, 'frcala' i pirotehnika

Nasuprot izjavama šefa države i policije, prosvjednici tvrde suprotno - da se njih optužuje za nasilje, a da su zapravo sinkronizirano napadani od pristaša SNS-a, među kojima su, kako navode, i ljudi sa "sumnjivom prošlošću", angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije.

Demonstranti tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Vučić koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 pretežito mladih ljudi.

Nakon novosadske tragedije u studenom prošle godine uslijedio je val prosvjeda u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja. 

Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad ustrajno odbija učiniti.

NEREDI I TUČNJAVE Srbija: Više ljudi je ozlijeđeno u organiziranom napadu pristaša Vučića na okupljene građane
Srbija: Više ljudi je ozlijeđeno u organiziranom napadu pristaša Vučića na okupljene građane

Vučić je u srijedu, poslije razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom, novinarima rekao da su se "mnogi u EU nadali promjeni vlasti u Srbiji", a optužio je i nevladin sektor da je "plaćen izvana" i da ima "gotovo jedinstven stav protiv vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu."

On je, u kontekstu izbora koje zahtjeva studentski pokret i brojne skupine građana, rekao kako će izbora biti "prije ustavnog i zakonskog roka", ne precizirajući kada. 

Prosvjedi u više gradova Srbije nastavljeni su i poslije ponoći, javili su beogradski mediji. 

