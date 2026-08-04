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ISTRAŽUJU SLUČAJ

BIZARNO Radnici ubili zaštićenu životinju u Grčkoj pa je ispekli usred nacionalnog parka?

Piše 24sata,
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BIZARNO Radnici ubili zaštićenu životinju u Grčkoj pa je ispekli usred nacionalnog parka?
Foto: Canva
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Javno tužiteljstvo u Hanji naložilo je ubrzanu istragu nakon što su lokalne novine Haniotika Nea objavile detalje o navodnom zločinu

Grčke vlasti istražuju šokantne optužbe da su radnici privatne tvrtke ubili, ispekli i pojeli zaštićenu kritsku divlju kozu, poznatu kao kri-kri, unutar Nacionalnog parka Samarija. Navodni incident dogodio se dok je tvrtka izvodila radove na obnovi u klancu.

Tužiteljstvo naložilo hitne izvide

Javno tužiteljstvo u Hanji naložilo je ubrzanu istragu nakon što su lokalne novine Haniotika Nea objavile detalje o navodnom zločinu. Prema prijavi, članovi radne ekipe ušli su u klanac Samarija radi popravaka, no navodno su usmrtili jednu od najpoznatijih životinja na otoku. Direkcija za šumarstvo zadužena je za provođenje preliminarne istrage, prikupljanje dokaza i ispitivanje svjedoka kako bi utvrdila istinitost optužbi. Dužnosnici su potvrdili da je postupak u tijeku, ali su odbili komentirati detalje zbog povjerljivosti istrage.

Moguće teške kazne za dvostruko kršenje zakona

Ako se navodi potvrde, odgovorni bi se mogli suočiti s ozbiljnim prijavama za više kaznenih djela protiv okoliša. Kri-kri koza (Capra aegagrus cretica) strogo je zaštićena vrsta prema grčkim i europskim zakonima, a njezin je lov najstrože zabranjen. Osim samog ubojstva, tvrdi se da je životinja ispečena na otvorenoj vatri i pojedena unutar samog zaštićenog područja. To istražitelje dovodi do drugog teškog djela: paljenja vatre u nacionalnom parku i UNESCO-ovom rezervatu biosfere. Tijekom ljeta, uz iznimno visok rizik od požara, takav čin ugrožava jedan od najvažnijih grčkih ekosustava.

Simbol Krete i desetljeća borbe za opstanak

Kri-kri je endemska vrsta koja živi isključivo na Kreti i nekoliko susjednih otočića te se smatra simbolom otoka. Nacionalni park Samarija osnovan je 1962. godine dijelom i radi zaštite staništa te rijetke životinje. Njezina je populacija desetljećima bila ugrožena krivolovom, gubitkom staništa i križanjem s domaćim kozama. Zahvaljujući naporima u očuvanju, populacija se značajno oporavila, zbog čega ovaj navodni čin bezobzirnog uništavanja izaziva još veće zgražanje javnosti. Ishod istrage ovisit će o svjedočenjima i prikupljenim dokazima.

*uz korištenje AI-ja

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