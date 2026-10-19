Smrskan auto kraj Rugvice, na A3 kolona duga čak 4 kilometra

Ogromna kolona stvorila se jutros na autocesti A3, između čvorova Ivanić Grad i Rugvica, u smjeru Bregane, zbog teške prometne nesreće. Promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Kolona vozila trenutačno je duga oko četiri kilometra i nastavlja se povećavati.

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Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, do nesreće je došlo oko 4.30 ujutro, a sudarila su se dva automobila. Prema trenutnim informacijama, u nesreći je nastala samo materijalna šteta.

Foto: HAK

Kolona jednake duljine stvorila se i na autocesti A2, kod čvora Zagreb zapad, u smjeru Zagreba, zbog povećanog priljeva vozila.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan promet bilježi se u gradovima i na gradskim obilaznicama, na državnoj cesti D1 kod Zaprešića, na Istarskom ipsilonu od tunela Učka do čvora Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali kod Solina, Stobreča i Podstrane.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.