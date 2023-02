Bjegunac Zdravko Mamić: Ostat ću u BiH živjeti do kraja života. Nogomet me više ne zanima

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora za gospodarski kriminal i izvlačenje 116 milijuna iz Dinama, u intervjuu za Glas Srpske rekao je da će do kraja života živjeti u Bosni i Hercegovini.

- Opraštam se od Dinama i hrvatskog nogometa. Da nije umro Ćiro, već bih održao presicu i oprostio se službeno. Dinamo će uvijek biti moj život, ali što se tiče mog rada i sudjelovanja u bilo kakvom upravljanju u Dinamu, to je apsolutna prošlost - rekao je Zdravko Mamić. Nije prvi put da se oprašta od Dinama. Kao ni da laže.

Pogledajte video: Nedavno je divljao na presici

Bjegunac: Nogomet me više ne zanima

Ranije je tvrdio da nema ništa s Dinamom, a onda je nedavno na presici rekao da je on zabranio prodaju Oršića Burnleyu. Dok je bio u bijegu. I demantirao sam sebe da nije imao utjecaja iz BiH gdje je pobjegao nakon pravomoćne presude.

- U Hrvatskoj mi i dalje sude, ali nisam opterećen. Sigurno se neću vraćati u Hrvatsku, živjet ću u BiH do kraja života. Čekam ishod tužbe u Strasbbourgu, mislim da će je usvojiti ove godine, da dobijem makar moralnu satisfakciju. Nogomet me više ne zanima, plan je da živim ovdje do kraja života, kakav god sudski ili bilo koji drugi ishod bio, osstajem ovdje u BiH - rekao je Mamić za Glas Srpske.

Bjeguncima sude po novoj optužnici

Bjeguncima braći Mamić sude i po još jednoj optužnici na skoro 700 stranica, USKOK teret Zdravka i Zorana Mamića, kao i Zdravkovog sina Maria Mamića, bivšeg direktora Dinama Damira Vrbanovića, poduzetnike Sandra Stipančića i Igora Krotu i menadžera Nikkyja Aerthura Vuksana da su se organizirali u zločinačko udruženje i da su od prosinca 2004. do prosinca 2015. sklapanjem fiktivnih ugovora između "Dinama" i više stranih tvrtki iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i Sjedinjenih Američkih Država te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača koje je Dinamo plaćao, klub oštetili za više od 144 milijuna kuna.

Najčitaniji članci