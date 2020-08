Bjelorusija: Drugi dan za redom prosvjedi na ulicama Minska

Policija je viđena kako izvlači prosvjednike iz gomile i tuče ih palicama. U isto vrijeme bjeloruska sigurnosna agencija je objavila da je spriječila pokušaj ubojstva Lukašenkove glavne protivnice Svetalne Tihanovskaje

<p>Bjeloruska policija u ponedjeljak se sukobila s prosvjednicima u Minsku drugu večer zaredom, nakon što je predsjednik <strong>Aleksander Lukašenko</strong> premoćno pobijedio na spornim izborima za koje Zapad kaže da su obilježeni ozbiljnim nepravilnostima.</p><p>Policija je viđena kako izvlači prosvjednike iz gomile i tuče ih palicama. Privedeno je više od 30 ljudi, prenose svjedoci. </p><p>U isto vrijeme bjeloruska sigurnosna agencija je objavila da je spriječila pokušaj ubojstva Lukašenkove glavne protivnice Svetalne Tihanovskaje, prenosi televizija ONT. </p><p>Ona je u ponedjeljak rekla kako se neće pridružiti prosvjednicima kako vlasti to ne bi iskoristile taj potez da ju uhite, no da traži od Lukašenka, koji vlada od 1994., da odstupi s dužnosti, piše agencija France Presse. </p><p>Tihanovskaja se proteklih tjedana pretvorila u neočekivanog rivala Lukašenku, a izbore u nedjelju, na kojima je dugovječni čelnik osvojio šesti uzastopni mandat s 80 posto glasova, proglasila je falsificiranima. </p><p>Ta 37-godišnja bivša učiteljica engleskog jezika, domaćica bez političkog iskustva, na izborima je prema službenim rezultatima osvojila 10 posto glasova ali je poručila kako se smatra pobjednicom.</p><p>Neovisna istraživanja pokazuju da je Tihanovskaja dobila 71 posto glasova, dok je Lukašenko dobio samo 10 posto.</p><p>Režim je nakon gušenja prosvjeda s noći na ponedjeljak optužila da se „održava silom“.</p><p>Tihanovskaja se u vrijeme izbora skrivala, nakon što su vlasti uhitili devetero članova njezine kampanje, a svoje dvoje djece je već ranije iz sigurnosnih razloga poslala u inozemstvo, piše BBC.</p><p>U političku utrku je ušla nakon što je kandidatura zabranjena njezinom suprugu, videoblogeru koji je diljem Bjelorusije snimao nezadovoljstvo stanovnika, od poljoprivrednika do umirovljenika.</p><p>Vlasti u Minsku ranije su zabranile kandidaturu i bivšem bankaru Viktoru Babariku, kao i bivšem diplomatu Valeriju Tsepkalu, iako su obojica prikupila potrebnih 100 tisuća potpisa. </p><h2>Dio zemalja čestita Lukašenku, Zapad ukazuje na ozbiljne nepravilnosti i osuđuje represiju</h2><p>Ruski predsjednik <strong>Vladimir Putin</strong> čestitao je Lukašenku na pobjedi, a poruke podrške poslali su i čelnici Kine, Kazahstana, Uzbekistana, Moldavije, Azerbajdžana i Venezuele, piše BBC. </p><p>S druge strane, predsjednica Europske komisije osudila je represiju prosvjeda i pozvala na objavu „točnih“ rezultata izbora, prenosi agencija France presse. </p><p>- Nasilnoj represiji prosvjeda nije mjesto u Europi. Pozivam bjeloruske vlasti da osiguraju da su glasovi izbora u nedjelju prebrojani i točno objavljeni. </p><p>Šef diplomacije EU-a <strong>Josep Borrell</strong> također je osudio „nesrazmjerno i neprihvatljivo nasilje policije nad mirnim prosvjedima“. </p><p>Bijela kuća rekla je da je "jako zabrinuta" ponovnim izborom Lukašenka.</p><p>- Pozivamo bjelorusku vladu da poštuje pravo mirnog okupljanja i da se suzdrži od korištenja sile - rekao je na konferenciji za novinare glasnogovornik <strong>Kayleigh McEnany</strong>.</p><p>Njemačka vlada je objavila kako ima „ozbiljne sumnje“ oko izbora i da na njima nisu zadovoljeni minimalni standardi. Berlin je osudio i „ograničavanje pristupa internetu“ na bjeloruskom teritoriju u vrijeme izbora. </p><p>Službeni Pariz pozvao je vlasti u Minsku na „najveću suzdržanost“ i „potpunu i transparentnu objavu rezultata“, dok je Poljska pozvala na izvanredni EU sastanak na vrhu povodom eskalacije situacije u sebi susjednoj državi, piše BBC. </p><p>London je ukazao na "ozbiljne nepravilnosti" na izborima.</p><p> - Velika Britanija poziva Bjelorusiju da se suzdrži od novih činova nasilja poslije predsjedničkih izbora obilježenih ozbiljnim nepravilnostima - stoji na Twitteru ministarstva vanjskih poslova.</p><p>Ono je ocijenilo "potpuno neprihvatljivim" nasilje i pokušaje bjeloruskih vlasti da uguše demonstracije.</p>