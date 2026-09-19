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JAČANJE SPOSOBNOSTI

Bjelorusija održala nove vojne vježbe na granici s EU-om

Piše HINA,
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Bjelorusija održala nove vojne vježbe na granici s EU-om
Foto: Russian Defence Ministry
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Bjelorusija je u zapadnom dijelu zemlje provela vojne vježbe s ciljem jačanja obrambenih sposobnosti svojih trupa, usred rastućih napetosti na granici s Europskom unijom.

Bjelorusija, bliska saveznica Moskve, provela je vojne vježbe "strogo obrambene prirode" u zapadnom dijelu zemlje blizu granica s Europskom unijom gdje su napetosti najveće, prenosi u subotu agencija France presse. Cilj manevara održanih od utorka do petka je "jačanje sposobnosti vojnih trupa da zaštite suverenitet i teritorijalni integritet države", izvijestilo je bjelorusko ministarstvo obrane na Telegramu, ne navodeći broj vojnika koji su u vježbama sudjelovali.

Vježbe su se sastojale od obrana granica, uništavanja diverzantskih skupina i operacija protiv dronova, objavilo je ministarstvo.

"Postrojbe su djelovale na širokom frontu, izvršavajući svoje misije prema scenariju vježbe u složenom i stalno promjenjivom okruženju i uspješno su izvršile zadaće koje su im dodijeljene", citiralo je ministarstvo generala Vadima Surova.

Bjelorusija svake godine redovito provodi najmanje dvije velike vojne vježbe uz sudjelovanje svojih saveznika, među kojima je i Rusija te još nekoliko desetaka manjih regionalnih vježbi poput ove.

U rujnu 2025. Rusija i Bjelorusija provele su manevre Zapad-2025. u kojima je sudjelovalo gotovo 100.000 vojnika, uključujući i one na granicama EU-a.

I zemlje članice NATO-a posljednjih su godina organizirale vojne vježbe na granicama Bjelorusije i Rusije, dodaje AFP.

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