Bjelovar dodijelio potpore za razvoj turizma za 16 projekata

Grad Bjelovar i Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar u srijedu su predstavili rezultate javnog poziva za potpore u turizmu vrijednog 110 tisuća eura, kojim je obuhvaćeno svih 16 prijavljenih projekata.

"Zajedno s turističkom zajednicom već četvrtu godinu za redom objavljujemo javne pozive za potpore u turizmu. Ovoga puta javni poziv bio je vrijedan 110 tisuća eura kojima potičemo razvoj turizma na području grada Bjelovara i Turističke zajednice Bilogora Bjelovar," izjavio je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak na konferenciji za novinare.

Na javni poziv pristiglo je 16 ponuda, sve su ocijenjene pozitivno. Gradonačelnik je istaknuo da je u protekle tri godine na području turističke zajednice broj kreveta povećan za oko 300. "Prije četiri godine imali smo manje od 20 tisuća noćenja na području naše turističke zajednice, a prošle godine smo zabilježili rekordnih 45 tisuća noćenja. Time se približavamo i najrazvijenijem turističkom gradu u županiji, Daruvaru, koji je imao nešto više od 50 tisuća noćenja godišnje," rekao je Hrebak.

Direktorica Turističke zajednice Bilogora - Bjelovar Ana Kelek istaknula je vrijednost dosadašnjih ulaganja.

„Mi smo kroz četiri javna poziva kroz četiri godine uložili nekih 500 tisuća eura, a kada na to dodamo i privatna sredstva vlasnika, onda je to jedan zaista ozbiljan iznos", kazala je Kelek i dodala da je prošle godine zabilježen porast od 35 posto u noćenjima turista, što pokazuje da se produžuje boravak gostiju, koji sada dolaze i iz inozemstva.

"Nekad su to bili isključivo poslovnjaci s jednim do dva noćenja, a danas su to obitelji iz Njemačke, Austrije i Nizozemske koje ovdje provode svoj godišnji odmor u trajanju od 10 do 14 dana”, rekla je Kelek.

Jedan od primatelja potpore je Antonio Copak, vlasnik kuće za odmor Villa Antique, kojemu je odobreno peti tisuća eura potpore za projekt vrijedan više od 15 tisuća eura. "Utrošit ćemo sredstva za obnovu kuće nakon tri godine, izradu staza do dodatnih sadržaja i druge potrebe," izjavio je Copak.

Grad Bjelovar i Turistička zajednica nastavljaju s poticajima za razvoj turizma te očekuju daljnji rast nakon otvaranja Bjelovarskih toplica koji bi se trebale dovršiti do sredine sljedeće godine.