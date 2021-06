Bjelovarsko-bilogorska županija je, u suradnji sa županijskim Zavodom za javno zdravstvo, Zavodom za hitnu medicinu, Domom zdravlja i tvrtkom Čazmatrans krenula s akcijom cijepljenja protiv koronavirusa u Cjepko COVID autobusu. Time će se omogućiti cijepljenje građana „na kućnom pragu“, odnosno u blizini društvenih i vatrogasnih domova.

Danas 28. lipnja 2021. godine, autobus „Cjepko“ je imao svoju prvu stanicu ispred Društvenog doma u Gornjem Križu na području Općine Zrinski Topolovac.

Cijepljenju je prisustvovao bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić koji je tom prigodom naglasio kako će se u Cjepko COVID autobusu cijepiti Pfizer cjepivom.

- Nismo prezadovoljni dosadašnjom procijepljenošću, no nastavljamo s intenzivnom kampanjom cijepljenja. Osim redovnih punktova, otvorili smo Cjepko COVID autobus koji će doći svakom građaninu. S načelnicima su dogovorena mjesta na kojima će autobus stati i gdje će se obavljati cijepljenje. Na ovaj način izlazimo u susret sugrađanima koji ne mogu doći do gradova, pa smo mi došli do njih. Novim idejama dolazimo do ruralnih mjesta i starijeg stanovništva te ukazujemo ljudima koliko je ovo bitno. Svima nam je cilj da imamo što veću procijepljenost kako bi se mogli vratiti u normalan način života.

Ovo je još jedan od poteza kojim Županija nastoji postići što veću procijepljenost stanovništva.

- Na području Bjelovarsko-bilogorske županije procijepljeno je oko 38% stanovništva samo jednom dozom, a oko 29% s obje doze. Na ovaj način očekujemo da će se još više ljudi odazvati na cijepljenje.

Ovo je samo jedan od oblika organiziranog cijepljenja, a dosadašnji punktovi u Sportskoj dvorani Bjelovar i u Čazmi i dalje nastavljaju s radom. S 5. srpnjem Zavod za javno zdravstvo otvara svoja vrata za cijepljenje bez najave i naručivanja.

- Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati svi građani iz cijele županije, bez obzira na mjesto stanovanja, mogu doći u Službu za epidemiologiju primiti svoje cjepivo. Sve što moraju napraviti je ponijeti zdravstvenu iskaznicu i odlučiti se koje cjepivo žele – ponedjeljkom ćemo cijepiti Astra Zenecom, srijedom Pfizerom, a petkom Modernom - najavila je Nina Renić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije te dodala kako su maloljetnici moraju doći uz pratnju roditelja.

Zdravstveni djelatnici cijelo vrijeme cijepe na za to predviđenim punktovima, a ovaj mobilni je organiziran u dogovoru sa svim načelnicima općina kako bi se izašlo u susret svim građanima.

- Ljudi su zadovoljni ovom akcijom pogotovo oni koji nisu mobilni ili im je daleko ići na cijepljenje. Ovom mogućnošću više neće imati izgovora da nisu mogli biti cijepljeni. U njihovom je interesu da zaštite svoje zdravlje i zdravlje svojih mještana - kazala je Renić.

Načelnica Općine Zrinski Topolovac Jasna Mikles Horvat istaknula je kako su oni Općina sa dosta starije populacije i bez svog liječnika.

- Imamo mnogo ljudi kojima je problem otići u veće gradove na cijepljenje jer nemaju vlastiti prijevoz, a u općini nemaju organiziranu zdravstvenu uslugu. Stoga pozdravljam ovu akciju Županije što su nam omogućili ovu akciju i time svima jednak pristup cjepivu.

Potrebno ponijeti samo zdravstvenu

COVID autobus će obići svih 18 općina na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a prvoga tjedna od 28. lipnja do 2. srpnja obići će mjesta: Gornji Križ, Ćurlovac, Maglenča, Malo Trojstvo, Lasovac, Ravneš, Srednji Mosti, Kapela, Kobasičari, Severin, Orovac, Nevinac, Nova Rača, Ribnjačka, Babinac, Gornja i Donja Kovačica, Predavac, Podgorci, Kraljevac i Tuk.

U ovu akciju uključio se Čazmatrans koji je dao na raspolaganje svoj autobus za potrebe organiziranog cijepljenja. Direktor Damir Pavlović rekao je kako su se uključili u ovu promotivnu akciju cijepljenja kao najveći županijski prijevoznik:

- Na ovaj ćemo način pomoći ljudima da se cijepe. Nakon Virovitičko-podravske županije, uključili smo se i ovdje jer moramo paziti na naše putnike, sugrađane i susjede. Nadam se da će se ova akcija proširiti i u drugim županijama, a mi ćemo se uključiti svugdje gdje možemo.

Za cijepljenje u COVID busu nije potrebno naručivanje, potrebno je ponijeti samo zdravstvenu iskaznicu, a građani se pozivaju da se odazovu te se tako na najbolji način zaštite od koronavirusa.