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Bjelovarka ostala bez 9000 € nakon prevare s kriptovalutama

Piše Iva Tomas,
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Bjelovarka ostala bez 9000 € nakon prevare s kriptovalutama
Foto: Canva

Banke, financijske institucije i državna tijela nikada neće telefonskim putem tražiti pristupne podatke, lozinke ili autorizaciju transakcija - upozorava policija

Bjelovarka (61) oštećena je za 9000 eura, a sve je u petak prijavila policiji. Prema njezinoj prijavi, prije otprilike mjesec dana telefonski ju je kontaktirala nepoznata muška osoba koja joj je rekla da ima pravo na isplatu 1000 eura navodno ostvarene zarade od ulaganja u kriptovalute, piše PU bjelovarsko-bilogorska.

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Svakodnevno ju je kontaktirao s različitih telefonskih brojeva. 61-godišnjakinja je na početku odbijala suradnju, ali na kraju je slijedila njegove upute te na mobilni uređaj instalirala dvije aplikacije i omogućila pristup svom internetskom bankarstvu.  Nakon toga, nepoznata osoba provela je neovlaštene transakcije i s njezina računa na drugi račun prebacila 9000 eura. Policija provodi istragu.

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- Građanima ponovno skrećemo pozornost da ne instaliraju aplikacije na zahtjev nepoznatih osoba te da nikome ne omogućavaju udaljeni pristup svojim uređajima, internetskom bankarstvu ili osobnim podacima. Banke, financijske institucije i državna tijela nikada neće telefonskim putem tražiti pristupne podatke, lozinke ili autorizaciju transakcija - upozorava policija.
 

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