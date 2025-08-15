Bjelovarska policija intervenirala: Muškarci se potukli na cesti usred noći

Policija je u srijedu u noći zaprimila dojavu o fizičkom sukobu više ljudi na Slavonskoj cesti u Bjelovaru. Na mjesto događaja odmah su upućene ophodnje Policijske postaje Bjelovar kao i policijski službenici Interventne jedinice policije.



Kako su naveli iz policije, više muškaraca došlo je automobilima na Slavonsku i sukobilo se sa trojicom drugih muškaraca, i to 22-godišnjakom, 30-godišnjakom i 27-godišnjakom. Tijekom makljaže, došlo je i do namjernog udaranja jednog automobila u drugog, pri čemu je i jedan oštećen. Nakon svega su se udaljili.





Jedan od sudionika, spomenuti 22-godišnjak, je oko 02.05 sati, u kružnom toku na istočnoj bjelovarskoj obilaznici zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad autom francuskih tablica i preko betonskog rubnjaka uletio u središnji dio kružnog toka gdje je oštetio ukrasnu živicu i cvjetnjak.

VozilomNE je preko kružnog toka nastavio vožnju i sletio na travu s druge strane. Vozaču je utvrđena koncentracija od 0,51 promila alkohola u organizmu. Nastala je materijalna šteta.

Ranije su se potukli na benzinskoj

Kriminalističkim istraživanjem i svim prikupljenim informacijama utvrđeno je da je samom događaju prethodila tučnjava koja se dogodila 12. kolovoza oko 22,00 sati kod jedne bjelovarske benzinske postaje. Naime, dotični 30-godišnjak je udario šakom u glavu jednog 36-godišnjaka.





Par sati nakon 36-godišnjak je sa 29-godišnjakom, 33-godišnjakom i 36-godišnjakom došao na adresu na Slavonskoj cesti te je došlo do vike i galame, a potom i do međusobnog fizičkog sukoba. Nakon sukoba nitko od ljudi nije zatražila medicinsku pomoć.



Protiv svih sudionika slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 6 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kojim je propisana kazna od 700 do 4 tisuće eura ili kazna zatvora do 30 dana.