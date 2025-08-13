Sjekira, grablje, lopata i pijani Poljaci: Policija se oglasila o makljaži kod N. Vinodolskog...

Policijska uprava primorsko-goranska oglasila se o nemilim scenama koje su se odigrale u utorak u Klenovici kod Novog Vinodolskog. Kako su nam ispričali čitatelji, zmeđu 18 i 19 sati vidno pijani poljski turisti krenuli su raditi kaos u kafiću, zatim i na obali, došlo je i do sukoba s lokalcima...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:16 Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje! | Video: Čitatelj 24sata

- Ne znam oko čega su se posvađali, bili su vidno pijani. Dva policajca su došla i pokušala smiriti situaciju, nakon čega je eskaliralo. Nisu mogli previše reagirati, a jedan od turista je dobio lopatom po glavi. Drugi čovjek je imao grablje u rukama - priča nam čitatelj koji je svjedočio incidentu.

Policija je potvrdila da su divljali poljski državljani (24, 29, 35 i 62 godine), a u kafiću i izvan njega su, objavila je policija, narušavali javni red i mir. Dvojica su se u jednom trenutku popela na stol, a jedan je od njih je pao i ozlijedio se.

U jednom trenutku Poljak (29) je iz automobila izvadio sjekiru i s njom ušao u kafić...

Crikvenička policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad njima. Izrekli su im maksimalne novčane kazne od 4000 eura, a Poljak (29) kažnjen je i s dodatnih 500 eura zbog posjedovanja oružja. Oduzeli su mu spomenutu sjekiru.

Policija je odlučila ovaj sukob okarakterizirati kao 'narušavanje javnog reda i mira'...