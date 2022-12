Bjelovarsko-bilogorska županija daje više od milijun kuna za subvencije liječnicima i osoblju

Novih 25 liječnika i medicinskih djelatnika koji rade na području Bjelovarsko-bilogorske županije ostvarilo je pravo na županijske mjere pomoći za zdravstvo, a ugovore su potpisali u ponedjeljak sa županom Markom Marušićem.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Naime, kako bi zadržala liječnike i medicinsko osoblje, Županija subvencionira kamatu na stambene kredite do iznosa od 20 tisuća kuna godišnje, subvencionira trošak podstanarstva do dvije tisuće kuna bruto mjesečno, a medicinskom osoblju subvencionira stručno usavršavanje do 50 posto ukupne cijene usavršavanja.

Ove godine, istaknuo je župan, pozitivno su riješena ukupno 42 zahtjeva za subvencijom za što je iz proračuna isplaćeno 1,167 milijuna kuna.

Bjelovarsko-bilogorska županija tako je jedna od rijetkih koja se može pohvaliti zapošljavanjem mladih liječnika. Njih čak 28 ove godine zaposleno je u zdravstvenim ustanovama kojima je Županija osnivač, a neki od njih stigli su u male sredine gdje ih nije bilo i do sedam godina.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade Andrea Bengez podsjetila je da je na posljednjoj sjednici Županijske skupštine promijenjen Pravilnik za dodjelu subvencija. Ubuduće subvenciju za sufinanciranje kamate na stambene kredite neće primjeric dobiti liječnik čiji bračni drug ili partner ima nekretninu u svom vlasništvu na području Županije, niti će se sufinancirati troškovi podstanarstva ako podnositelj zahtjeva živi u kući svojih roditelja.

Također, stručno usavršavanje će ubuduće morati biti vezano uz djelatnost u kojoj podnositelj zahtjeva radi, odnosno morat će postojati potreba za tim usavršavanjem sukladno godišnjem planu stručnog usavršavanja zdravstvene ustanove u kojoj radi.

