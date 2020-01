'Bježao sam, a ljude oko mene su mine raznosile na komade'

Ove godine obilježava se 75 godina od oslobađanja Auschwitza. U logoru je nestalo i ubijeno više od milijun ljudi. Oslobođen je 27. siječnja ulaskom sovjetskih vojnika. Narednih dana donosimo seriju tekstova o Holokaustu, povodom skorašnjeg Dana sjećanja na Holokaust

Iz Izbice, mjesta u istočnoj Poljskoj, gdje je prije rata živjelo oko 3600 Židova, u travnju 1943. godine u logor smrti Sobibor odvedena je obitelj Blatt. Toivi Thomas Blatt jedini je preživio. Imao je 15 godina kad je odveden u logor.

Sa Blattom i njegovom obitelji tog je dana u logor iz Izbice deportirano 200 ljudi, s tim da je njih 160 odmah ubijeno u plinskim komorama. Među njima i Blattovi roditelji i mlađi brat Henryk (10). Preostalih 40 ostavljeno je kao radna grupa.

SS-ovac Karl Frenzel izabrao je Blatta i rekao mu: 'Ti mali, ti ćeš mi čistit cipele!

Pripremao ljude za plinsku komoru

Blatt je tako, između ostalih poslova koje je obavljao, čistio cipele SS-ovcu Frenzelu i po njegovoj naredbi uništavao osobne dokumente Židova koji su deportirani u logor.

Naime, namijenjen isključivo istrebljenju Židova logor Sobibor bio je prava tvornica smrti. Cilj je bio samo jedan - likvidacija poljskih Židova. U samo 16 mjeseci svog postojanja u njemu je ubijeno 250 tisuća ljudi.

U listopadu 1943. došlo je do pobune u Sobiboru. Čak 300 zatvorenika uspjelo je pobjeći iz logora. Nakon pobune zapovjednik SS jedinica Heinrich Himmler naredio je da se Sobibor sravni sa zemljom. Na mjestu tog strašnog logora smrti posadili su šumu kako bi izbrisali sve tragove njegovog postojanja.

Toivi Blatt bio je jedan od onih koji su uspjeli pobjeći. No prije bijega je valjalo preživjeti. On je, kad već nije poslan u komore, činio sve kako bi preživio. Čak je i pripremao ljude za odlazak u plinske komore

- Toivi je naravno bio više nego svjestan da i sam - premda protiv svoje volje - sudjeluje u procesu ubijanja. Bilo mu je zaista jasno kako sve te poslove poput šišanja, razvrstavanja odjeće, uzimanja prtljage s vlaka, čišćenje logora - većinu tih praktičnih poslova nužnih za održavanje operativnog kapaciteta Sobibora - obavljaju Židovi...

'Kako to možeš činiti?' upitala je Toivija jedna sredovječna Poljakinja dok joj je rezao kosu. ' I tebe će ubiti. Doći će i tvoj trenutak'. Ništa joj nije odgovorio, ali njezinih se riječi sjećao 'kao kletve'

'Sav sam se bio usredotočio, svaka moja misao je bila usredotočena samo na to kako preživjeti - kako. Umrijet ću, ali još sam živ i ne želim umrijeti danas. A onda dolazi novi dan, a niti sutra neću htjeti umrijeti - piše o sudbini Toivija Blatta autor Laurence Rees u knjizi Auschwitz - Nacisti i konačno rješenje.

Nijemci su bili šokirani bijegom

Pobuna u Sobiboru počela 14.listopada 1943. Iz logora je u bijeg krenulo 600 ljudi. Počeli su masovno bježati kroz rupu u ogradi. Pratila ih je snažna njemačka vatra..Ipak, polovica je uspjela pobjeći. Ostali su uhićeni ili streljani, a neki su stradali i u minskim poljima koje su nacisti postavili u poljima oko Sobibora.

- Po mišljenju Toivija Blatta jedan je glavni razlog tog uspješnog pokušaja: 'Nas oni (Nijemci) nisu smatrali ljudima sposobnima za bilo što. Smatrali su nas smećem. Nisu očekivali da će Židovi (pokazati spremnost) umirati (s nekim razlogom) jer su vidjeli kako ih tisuće umire nizašto' - navodi autor Rees u svojoj knjizi.

Većina od tri stotine bjegunaca iz Sobibora nije preživjela rat. Mnogi su lutali u okolici, izgubili se po šumama, pa su uhvaćeni za nekoliko sati. Druge su poslije izdali Poljaci i predali Nijemcima.

Gledao je 'leteća tijela': Mine su ih raznosile na komade

Dok je Toivi Blatt bježao padao je nekoliko puta i svaki put bi pomislio da je pogođen. No uspio se dokopati šume. Dok je trčao Toivi Blatt gledao je 'leteća tijela', tijela koje su eksplodirajuće mine raznosile na komade, i shvatio kako je imao 'sreću' da je među posljednjima izašao iz logora.

Toivi Blatt je preživio niz avantura i opasnih bjegova - ponekad su mu pritom Poljaci pomagali, a ponekad te njegove bjegove gotovo izdajom dovodili u opasnost. Poslije rata jedno je vrijeme ostao živjeti u Poljskoj, a onda krajem 50-ih godina odlučio potražiti bolji život u Kaliforniji. Napisao je i knjigu 'From the Ashes of Sobibor: A Story of Survival'.('Iz pepela Sobibora: Priča o preživljavanju'.) i pridonio svojim svjedočanstvima snimanju filmova.

Godine 2009. Blatt je svjedočio na suđenju Janu Demjanjuku, čuvaru Sobibóra.

Toivi Blatt umro je 2015. godine u 88. godini

