Logori 'istrebljenja': Izgledi da se preživi bili su zanemarivi...

Povodom 80. godišnjice početka Drugog svjetskog rata donosimo vam specijal o Trećem Reichu i njihovom vođi Adolfu Hitleru, čovjeku koji je započeo najveće krvoproliće u povijesti. Šesti dio specijala donosi priču o nacističkim logorima smrti

- Koncentracijski logori bili su zamišljeni kao prošireni zatvorski odjeli za one koji su pružali otpor Novom Hitlerovom poretku, i njihovu uklanjanju bez zakonske ovlasti kao 'izdajica' ili 'špijuna' u slučaju da se njihov 'preodgoj' pokaže neuspješnim. Od 1941. pa nadalje većina tih logora postale su velika tržnica robova, ali čak i tada su se još znatno razlikovali u surovosti, što je uvelike ovisilo o nacionalnosti zatvorenika. Čak i u najgorima od njih, koliko god uvjeti bili strašni, ipak su postojali mali izgledi za preživljavanje.

Foto: Profimedia

Logori 'istrebljenja' nisu pružali takve izglede. Otvoreni su s jedinim ciljem istrebljenja europskih Židova i Roma. Četiri takva postrojenja bila su namijenjena isključivo istrebljenju: prvi je bio ustanovljen kao probni logor, Chelmno(Kulmhof) u prosincu 1941. Potom, nakon Konferencije u Wannseeu u siječnju 1942. na čijem je čelu bio Reinhardt Heydrich, službenim je pečatom potvrđen program istrebljenja u logorima Belzec (u ožujku 1942,). Sobibor (u svibnju 1942.) i u najvećemu od njih, u Treblinki( u lipnju 1942.) Svi su se oni nalazili u radijusu od približno 320 kilometara od Varšave. - piše Gita Sereny u svom djelu Treblinka: Put u tamu.

Foto: Wikipedia

Odluka o tome da ih se sve smjesti na poljsko tlo, objašnjava autorica Sereny, uvelike se pripisivala činjenici o općepoznatom snažnom antisemitskom raspoloženju velikog dijela poljske populacije. Iako je ta činjenica mogla donekle utjecati na taj izbor, razboritije je pretpostavljati da je uglavnom donesena iz taktičkih razloga. Poljska je željeznička mreža pokrivala cijelu zemlju, sa željezničkim postajama i u najmanjim gradovima, dok je golema površina poljskog krajolika, s gustim šumama i rijetkim stanovništvom, omogućavala izolaciju.

23 July 1942: Nazi #Germany opens the #Treblinka #extermination camp in #Poland. Some 700,000-900,000 #Jews were killed there, more than any camp other than #Auschwitz. #WWII #WW2 #history #holocaust pic.twitter.com/sE5gw8VPl1